'11 दस्तावेज या आधार करें स्वीकार', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा

राजनीतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंटों (BLA) ने बिहार SIR अभियान को लेकर केवल दो आपत्तियां दर्ज की हैं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : August 22, 2025 at 2:33 PM IST

नई दिल्ली: बिहार स्पेशल इंटेंटिस रिवीजन (SIR) मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह 11 दस्तावेज या आधार कार्ड स्वीकार करें. साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिहार SIR के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देंगे. लाइव लॉ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से बताया, "...बूथ लेवल एजेंट (BLA) को स्पेसिफिक निर्देश जारी करें कि वे मतदाताओं को 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड के साथ आवश्यक फॉर्म जमा करने में सहायता करें. वोटर्स की सुविधा के लिए राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया जाए."

BLA ने सिर्फ दो आपत्तियां दर्ज कीं
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य बिहार में SIR अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों में सुधार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आगे न आने पर आश्चर्य व्यक्त किया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस दलील पर ध्यान दिया कि बिहार के SIR अभियान में 85,000 नए वोटर सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंटों द्वारा केवल दो आपत्तियां दर्ज की गई हैं.

बता दें कि यह मुद्दा चुनावी राज्य बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण से उपजा है, जिस पर विपक्षी दलों ने कथित तौर पर उचित वेरिफिकेशन के बिना, रियल वोटर्स के नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई है.

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया अनुचित है क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों में आधार शामिल नहीं है, जो अन्य दस्तावेजों की तुलना में एक सामान्य दस्तावेज है.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी किए
चुनाव आयोग ने सोमवार 18 अगस्त को एसआईआर प्रक्रिया के तहत पब्लिस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी किए. यह घटनाक्रम सु्प्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को 19 अगस्त तक हटाए गए नामों को पब्लिश करने और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश के बाद सामने आई है.

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत (ASD) मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए और इन्हें ऑनलाइन भी पब्लिश किया जाएगा.

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुसार, रोहतास, बेगूसराय, अरवल, सीवान, भोजपुर, जहानाबाद, लखीसराय, बांका, दरभंगा, पूर्णिया और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर ASD लिस्ट डिस्पले की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट का UMEED पोर्टल पर वक्फ रजिस्ट्रेशन के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

