ETV Bharat / bharat

सरकारी स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ACB ने किया तलब - DELHI CLASS ROOM CONSTRUCTION SCAM

भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ACB ने किया तलब ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 4, 2025 at 8:36 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 9:58 AM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली के पूर्व मंत्रियों और आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन जारी किया है. सत्येंद्र जैन को 6 जून को एसीबी कार्यालय में बुलाया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने को कहा गया है. दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. एसीबी ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में अप्रैल माह में मुकदमा दर्ज किया था. अब इन आप नेताओं को समन जारी कर पूछताछ के लिए अलग-अलग दिन बुलाया है. सत्येंद्र जैन को 6 जून को और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है. बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दर्ज की थी शिकायत (etv bharat)

Last Updated : June 4, 2025 at 9:58 AM IST