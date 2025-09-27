ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ पुलिस नक्सली मुठभेड़: रामचंद्र रेड्डी की पत्नी शांति प्रिया पहुंची कलेक्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश किया चस्पा

मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सली लीडर की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है.

Abujhmad Police Naxalite Encounter
सुप्रीम कोर्ट का आदेश किया चस्पा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: 22 सितंबर को नारायणपुर में हुए नक्सल मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनकी पत्नी के. शांति प्रिया शनिवार को नारायणपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंची. के. शांति प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कलेक्टर कक्ष के बाहर चस्पा कर कहा कि उनके पति को झूठे मुठभेड़ में मारा गया है. मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प की पत्नी ने आरोप लगाया कि बिना कोई सूचना दिए उनके पति के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया. मारे गए नक्सली की पत्नी ने कहा कि परिवार की ओर से किसी की भी मौजूदगी पोस्टमार्टम के दौरान नहीं थी.

अबूझमाड़ पुलिस नक्सली मुठभेड़: मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प की पत्नी ने कहा कि मुठभेड़ पूरी तरह से फर्जी है. के. शांति प्रिया ने मारे गए नक्सली के शव का फिर से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है. इस संबंध में के. शांति प्रिया की ओर से एक हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी. नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प की पत्नी ने कहा कि हाई कोर्ट से आदेश आने में देरी हुई जिसके कारण हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर को आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय तक शव को सुरक्षित रखा जाए.

उनको पकड़कर ले गए थे अपने साथ. हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है. आनन फानन में पोस्टमार्टम करा दिया गया है. हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं तो प्रशासन का कहना है कि कोर्ट से आदेश लेकर आएं तभी पीएम रिपोर्ट देंगे. शरीर पर चोट के निशान से लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है. वो विकल्प के नाम से लिखा करते थे तो हमें पता चलता रहता था कि वो जिंदा हैं. 20 तारीख को ही इन लोगों ने एनकाउंटर कर दिया है ऐसा हमें लगता है: के शांति प्रिया, मृत नक्सली की पत्नी

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला: के. शांति प्रिया का कहना है कि परिवार को शव सौंपे जाने से पहले ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करा लिया, जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत यह परिवार की मौजूदगी में होना चाहिए था. के. शांति प्रिया ने आरोप लगाया कि रामचंद्र रेड्डी के शरीर पर चाकू और यातना के निशान थे, जबकि गोली लगने के कोई स्पष्ट घाव नहीं दिखे. के. शांति प्रिया का कहना है कि तेलंगाना से नारायणपुर पहुंचने की सूचना पहले ही पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया. यही वजह है कि उन्होंने पुनः पोस्टमार्टम कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन छुट्टियों के कारण सुनवाई 6 अक्टूबर तक टल गई. इसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

कलेक्टर के दफ्तर पर लगाई आदेश की कॉपी: शांति प्रिया ने कहा कि वे दो दिनों से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई से मुलाकात की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली. थक-हारकर उन्होंने आदेश की प्रति कलेक्टर कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी. के. शांति प्रिया की मांग है कि परिवार को एक बार और शव देखने का अवसर दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शव सुरक्षित रखा गया है या नहीं.

दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग: मुठभेड़ में मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी के शव के पीएम रिपोर्ट को लेकर उठा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पूरी कार्रवाई जल्दबाजी में की और यातना के सबूत छुपाने की कोशिश की.

कब हुआ था एनकाउंटर?: 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस एनकाउंटर में नक्सल संगठन के टॉप नक्सल कमांडर कथा (कट्टा) रामचंद्र रेड्डी और कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारा गया. नक्सली लीडर का परिवार इसे कथित फर्जी मुठभेड़ बता रहा है.

IIT भिलाई के दूसरे चरण के निर्माण की रखी गई आधारशिला, पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल

अबूझमाड़ एनकाउंटर, नक्सल कमांडर रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

जानिए कौन है लाखों का इनामी नक्सली रामचंद्र रेड्डी, जिसे मिली दंडकारण्य जोनल कमेटी सचिव की कमान

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTOR PRATISTHA MAMGAISUPREME COURT ORDERRAMCHANDRA REDDY ALIAS VIKALPनारायणपुरABUJHMAD POLICE NAXALITE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.