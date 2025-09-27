ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ पुलिस नक्सली मुठभेड़: रामचंद्र रेड्डी की पत्नी शांति प्रिया पहुंची कलेक्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश किया चस्पा

नारायणपुर: 22 सितंबर को नारायणपुर में हुए नक्सल मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनकी पत्नी के. शांति प्रिया शनिवार को नारायणपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंची. के. शांति प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कलेक्टर कक्ष के बाहर चस्पा कर कहा कि उनके पति को झूठे मुठभेड़ में मारा गया है. मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प की पत्नी ने आरोप लगाया कि बिना कोई सूचना दिए उनके पति के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया. मारे गए नक्सली की पत्नी ने कहा कि परिवार की ओर से किसी की भी मौजूदगी पोस्टमार्टम के दौरान नहीं थी.

अबूझमाड़ पुलिस नक्सली मुठभेड़: मारे गए नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प की पत्नी ने कहा कि मुठभेड़ पूरी तरह से फर्जी है. के. शांति प्रिया ने मारे गए नक्सली के शव का फिर से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है. इस संबंध में के. शांति प्रिया की ओर से एक हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी. नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प की पत्नी ने कहा कि हाई कोर्ट से आदेश आने में देरी हुई जिसके कारण हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर को आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय तक शव को सुरक्षित रखा जाए.

उनको पकड़कर ले गए थे अपने साथ. हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है. आनन फानन में पोस्टमार्टम करा दिया गया है. हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं तो प्रशासन का कहना है कि कोर्ट से आदेश लेकर आएं तभी पीएम रिपोर्ट देंगे. शरीर पर चोट के निशान से लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है. वो विकल्प के नाम से लिखा करते थे तो हमें पता चलता रहता था कि वो जिंदा हैं. 20 तारीख को ही इन लोगों ने एनकाउंटर कर दिया है ऐसा हमें लगता है: के शांति प्रिया, मृत नक्सली की पत्नी

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला: के. शांति प्रिया का कहना है कि परिवार को शव सौंपे जाने से पहले ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करा लिया, जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत यह परिवार की मौजूदगी में होना चाहिए था. के. शांति प्रिया ने आरोप लगाया कि रामचंद्र रेड्डी के शरीर पर चाकू और यातना के निशान थे, जबकि गोली लगने के कोई स्पष्ट घाव नहीं दिखे. के. शांति प्रिया का कहना है कि तेलंगाना से नारायणपुर पहुंचने की सूचना पहले ही पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया. यही वजह है कि उन्होंने पुनः पोस्टमार्टम कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन छुट्टियों के कारण सुनवाई 6 अक्टूबर तक टल गई. इसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

कलेक्टर के दफ्तर पर लगाई आदेश की कॉपी: शांति प्रिया ने कहा कि वे दो दिनों से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई से मुलाकात की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली. थक-हारकर उन्होंने आदेश की प्रति कलेक्टर कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी. के. शांति प्रिया की मांग है कि परिवार को एक बार और शव देखने का अवसर दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शव सुरक्षित रखा गया है या नहीं.