माओवादियों में मतभेद उभरे, तेलंगाना में सरेंडर के पहले अभय के संदेश से मचा है घमासान

Published : September 18, 2025 at 2:34 PM IST

हैदराबाद: माओवादी पार्टी के प्रवक्ता अभय के हथियार डालने की अपनी तत्परता की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही एक और नया मोड़ सामने आया है. अभय का कथित तौर पर एक ऑडियो संदेश बुधवार को जारी किया गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इससे बयान की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हो गया. क्लिप में, अभय को प्रेस नोट की सामग्री पढ़ते हुए सुना जा सकता है. तेलंगाना की खुफिया एजेंसियों ने ऑडियो की तुरंत जांच की. हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व माओवादी सदस्यों से परामर्श करने के बाद, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्लिप में दिखाई देने वाली आवाज वास्तव में अभय की ही है. शुरुआत में, इस बयान ने कई कारणों से संदेह पैदा किया था. पहले के बयानों के विपरीत, इसमें अभय की तस्वीर के साथ-साथ ईमेल और फेसबुक आईडी भी थे, जो सामान्य प्रचलन से अलग था. इसके अलावा, इस नोट के समय ने भी लोगों को चौंका दिया, क्योंकि यह माओवादी केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के प्रभारी थिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी द्वारा सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेने वाले एक बयान जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया था.