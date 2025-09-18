ETV Bharat / bharat

माओवादियों में मतभेद उभरे, तेलंगाना में सरेंडर के पहले अभय के संदेश से मचा है घमासान

अभय के बयान के एक दिन बाद उनकी ऑडियो क्लिप आई. तेलंगाना खुफिया विभाग ने आवाज की पुष्टि की. माओवादी गुटों में आंतरिक मतभेद दिखे.

Abhay
माओवादी गुटों में आंतरिक मतभेद सामने आए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: माओवादी पार्टी के प्रवक्ता अभय के हथियार डालने की अपनी तत्परता की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही एक और नया मोड़ सामने आया है. अभय का कथित तौर पर एक ऑडियो संदेश बुधवार को जारी किया गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इससे बयान की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हो गया. क्लिप में, अभय को प्रेस नोट की सामग्री पढ़ते हुए सुना जा सकता है.

तेलंगाना की खुफिया एजेंसियों ने ऑडियो की तुरंत जांच की. हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व माओवादी सदस्यों से परामर्श करने के बाद, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्लिप में दिखाई देने वाली आवाज वास्तव में अभय की ही है.

शुरुआत में, इस बयान ने कई कारणों से संदेह पैदा किया था. पहले के बयानों के विपरीत, इसमें अभय की तस्वीर के साथ-साथ ईमेल और फेसबुक आईडी भी थे, जो सामान्य प्रचलन से अलग था.

इसके अलावा, इस नोट के समय ने भी लोगों को चौंका दिया, क्योंकि यह माओवादी केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के प्रभारी थिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी द्वारा सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेने वाले एक बयान जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया था.

सशस्त्र संघर्ष बनाम शांति वार्ता पर आंतरिक बहस: खुफिया सूत्रों के मुताबिक, दंडकारण्यम में माओवादी नेताओं की हालिया बैठक के दौरान शांति वार्ता के विषय पर चर्चा हुई. जहां नेतृत्व के एक वर्ग ने कथित तौर पर हथियार डालने और बातचीत शुरू करने का समर्थन किया. वहीं बहुमत ने जोर देकर कहा कि सशस्त्र मार्ग को जारी रखना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.

यह आंतरिक विभाजन पार्टी को मिली कई असफलताओं की पृष्ठभूमि में है. 21 मई को, माओवादी प्रमुख बसवराज गुंडेकोट में एक मुठभेड़ में मारा गया. इसके बाद हुई झड़पों में कई अन्य प्रमुख नेता मारे गए. माना जाता है कि इन हारों ने वरिष्ठ नेताओं को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया.

सूत्रों का कहना है कि इसी संदर्भ में सशस्त्र गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय किया गया. अभय का नवीनतम ऑडियो क्लिप और बयान इस नए रुख को दर्शाता प्रतीत होता है, हालांकि नेतृत्व अब भी विभाजित है.

इस घटनाक्रम ने सुरक्षा हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है, क्योंकि अधिकारी इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या माओवादी समूह वास्तव में शांति की दिशा में आगे बढ़ेगा या हालिया दावों के बावजूद छिटपुट सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखेगा.

ये भी पढ़ें -

खूंखार नक्सली सुजाथक्का का सरेंडर, 1 करोड़ का था इनाम, वारदातों की सेंचुरी ठोंक चुकी थीं

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNAL DIFFERENCES IN MAOISTCMCअभयMAOIST PARTYABHAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.