KBC में जीते 25 लाख रुपये! पढ़िए आंखों से बिल्कुल ना देख पाने वालीं दिल्ली की IAS आयुषी की बेमिसाल कहानी

एसडीएम आयुषी की गाड़ी का दरवाजा कई ऐसे लोग खोलते हैं, जो की पूर्ण रूप से देख सकते हैं. लेकिन जब आयुषी को नमस्ते करते हैं तो वह विनम्रता से जवाब देती हैं.

SDM आयुषी ने ये भी बताया कि केबीसी एक ऐसा शो है जो अंधकार से रोशनी की तरफ लोगों को ले जाता है. यह कार्यक्रम संपूर्ण ज्ञान की तरफ फोकस्ड है. साथ ही यह कार्यक्रम एक मौका देता है कि आप अपने ज्ञान के आधार पर इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं. साथ ही यह मौका देता है कि आप अपने ज्ञान के बलबूते समाज और दुनिया के लिए एक संदेश पहुंचा सकते हैं."

एसडीएम आयुषी बताती हैं कि " मेरा जन्म किसी चुनौती से कम नहीं था. जब माता पिता को पता चला कि मैं दिव्यांग हूं और कभी भी देख नहीं पाऊंगी. लेकिन उन्होंने मेरी इसी कमज़ोरी को ताकत बना दिया. मुझे ज्ञान की रोशनी के तौर पर उभारा. ताकि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो जाए. यह हौसला मेरी मां से मिला. वह चाहती थीं कि मैं अपने जीवन में बड़े मुकाम को हासिल करूं. यही वजह रही कि मैं 'कौन बनेगा करोड़पति' ( KBC) प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.

कौन हैं आयुषी डबास? SDM आयुषी डबास दिल्ली की रहने वाली हैं. वो 2022 की भारतीय प्रशासनिक बैच की अधिकारी हैं. वो वसंत विहार दिल्ली में नियुक्त हैं. हाल ही में उन्होंने सुप्रसिद्ध कौन बनेगा करोड़पति शो में हिस्सा लिया और अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर भी बैठीं. आयुषी डबास ने IAS बनने से पहले 10 साल शिक्षिका के तौर पर सेवाएं दी. आयुषी कहती हैं कि जब वो शिक्षक थी.

आयुषी डबास जन्म से देखने में असमर्थ हैं. साइंस की भाषा में कहें तो आयुषी 100 फीसदी दृष्टिबाधित हैं. आयुषी 'एसडीएम' हैं. आयुषी हाल ही में बिग बी अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचीं, जिसके बाद देश भर में उनकी चर्चा होने लगी. चर्चा ये नहीं कि आयुषी केबीसी में पहुंचीं. चर्चा इस बात की है कि 100 फीसदी दृष्टबाधित आयुषी ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने ज्ञान के बूते भारतीय प्रशासनिक अधिकारी का पद हासिल किया और केबीसी जैसे शो में पहुंची जहां ज्ञानवान लोगों का डंका बजता है. यकीनन यहां तक पहुंचना आयुषी के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा. पहले टीचर बनना, फिर आईएएस और केबीसी तक पहुंचना ये सफर वाकई बहुत से उतार चढ़ावों से गुजरा होगा. आइये जानते हैं आयुषी की संघर्षपूर्ण सफर के बारे में.

नई दिल्ली: दिव्यांगता उम्र भर की चुनौती है, जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इस चुनौती से लड़कर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया के लिए मिसाल हैं. ऐसी ही हैं आईएएस आयुषी डबास. उनके नाम कामयाबी ऐसी है जिसे शारीरिक रूप से सक्षम लोग भी हासिल नहीं कर पाते हैं.

कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचीं आयुषी डबास (SOURCE: ETV BHARAT)

आयुषी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी मां

आयुषी के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत और ताकत उनकी मां है. आयुषी ने अपने सपनों को एक टीचर के तौर पर जीना शुरु किया था. वह बताती हैं कि IAS बनने से पहले 10 साल तक दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत रहीं. उनका हमेशा प्रयास रहा की बच्चों को किताबी ज्ञान देने के साथ एक अच्छा इंसान बनाया जाए. साथ ही एक शिक्षक के तौर पर उद्देश्य यह भी रहा कि बच्चों को नए सपने दिखाए और उचित मार्गदर्शन दें. ताकि वह खुद को कभी हारा हुआ ना महसूस करें.

KBC जाने का ख्याल कैसे आया?

इसी दौरान आयुषी को आभास हुआ कि ज्ञान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म KBC है. तभी KBC की तैयारी शुरू कर दी. इससे पहले उन्होंने IAS की परीक्षा पास की. खुशकिस्मती यह रही कि आयुषी को IAS का एग्जाम देने के लिए भी उनकी मां ने ही प्रेरित किया था. यह भी एक सपना ही था. आयुषी बताती है कि एक दिन मां ने समझाया कि शिक्षिका के तौर पर हम बच्चों को, लोगों को शिक्षित करते हैं. लेकिन एक IAS पॉलिसीज़ बनाता है जो शिक्षा में और सुधार ला सकता है. यही सोच कर परीक्षा दी और सफलता हासिल की.

बुक पढ़ने के लिए माता पिता को कहना पढ़ता था, अब तकनीक बदलने से काफी मदद मिल रही है-IAS अधिकारी आयुषी

आयुषी बताती हैं कि पहले उन्हें बुक पढ़ने के लिए मम्मी या पापा को कहना पढ़ता था, तब उन्हें लगता था कि वो अपने अभिभावकों को कष्ट दे रही हैं लेकिन बाद में स्क्रीन रीडर ने उनकी परेशानी का हल किया. अब वो मोबाइल लैपटॉप में स्क्रीन रीडर की मदद से जो चाहे जब चाहे पढ़ लेती हैं. स्कैन्ड मैटिरियल, पीडीएफ वो आसानी से पढ़ लेती हैं.

वुमेन क्राइम पर क्या एसडीएम आयुषी ने कहा

अधिकारी आयुषी कहती हैं कि ज्ञान औैर जागरूकता दोनों बहुत जरूरी हैं. जितना जागरूक खुद को कर सकते हैं. जितनी शिक्षित खुद को कर सकते हैं उतना करना चाहिए. उनका कहना है कि महिलाओं को अपने आस पास हो रही चीजों पर सवाल करना चाहिए, अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं. उनके मन में सवाल उठना चाहिए. जितने हम सवाल करेंगे उतना हम मजबूत होते जाएंगे.

'CONFIDENT, CREATIVE और COURAGE रखना बहुत जरूरी'

आयुषी बताती हैं कि लाइफ के तीन मूल मंत्र है, कॉन्फिडेंट, क्रीएटिव और करेज...इन तीनों को रखना बहुत जरूरी है. तीन C का ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है. हर दिन कोशिश करनी है कि अपने आपको बेहतर बनाना है.

आयुषी ने अपने ज्ञान और ताकत के आधार पर इस बात को साबित किया है कि दिव्यांग होना किसी के लिए खामी है तो किसी के लिए उपलब्धि. आयुषी का मानना है कि सरकार अपनी तरफ से दिव्यांगों के लिए कई प्रयास करती है. लेकिन कभी न कभी कहीं खामियां रह जाती है. सरकार अपनी तरफ से सारी सुख सुविधा दिव्यांगों को देने के लिए तैयार है. लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी कई चुनौतियां देखने के लिए मिलती हैं. किताबें हैं जिनको आप बिना देखे नहीं पढ़ सकते. कई ऐसी चीज हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी के तौर पर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद भी कभी हार नहीं मानी. माता-पिता के हर सपने को पूरा करने का प्रयास किया और सफलता हासिल की. इसमें परिवार का योगदान प्रमुख रहा.

आयुषी का मानना है कि देश के हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है. इसमें शिक्षा भी महत्वपूर्ण पहलू है. शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं. बल्कि अपनी आसपास की चीजों को भी समझना और एब्जॉर्ब करना है. खास तौर पर लड़कियों को इस समय समाज में कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव होने की जरूरत है. ताकि कोई उनका शोषण न कर सके.

