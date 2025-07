ETV Bharat / bharat

हर सास चाहे ऐसी बहू, हापुड़ की आरती बुजुर्ग सास को पालकी पर बिठाकर करा रही कांवड़ यात्रा - KANWAR YATRA 2025

कांवड़ यात्रा 2025 ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 8, 2025 at 10:49 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 11:06 AM IST 3 Min Read

हरिद्वार: उत्तराखंड में कांवड़ मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. कांवड़ मेला 11 जुलाई से शुरू होने वाला है. उससे पहले ही अति उत्साही कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल ले जा रहे हैं. कांवड़ के दौरान एक से बढ़कर एक रंग भी देखने को मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश से एक महिला अपने बच्चों के साथ अपनी सास को कांवड़ पर बिठाकर हरिद्वार आई है. सास को कांवड़ पर बिठाई बहू और नाती-पोतों की तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. सास को कांवड़ यात्रा करा रही बहू: कांवड़ यात्रा के दौरान आपने कई श्रवण कुमार देखे होंगे जो अपने मााता-पिता को अपने कंधों पर बिठाकर कांवड़ यात्रा कराते हैं. आज हम आपको उत्तर प्रदेश हापुड़ की एक महिला से मिलवाने जा रहे हैं, जो महिला होने के साथ साथ बहू भी है. ये बहू अपने बच्चों के साथ अपनी सास को कांवड़ यात्रा करा रही है. बहू सास को करा रही कांवड़ यात्रा (Video- ETV Bharat)

