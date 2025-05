ETV Bharat / bharat

दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव, AAP ने लॉन्च की अपनी स्टूडेंट विंग ASAP

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) को लॉन्च किया. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लॉन्च किया गया. कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि यह देश के युवाओं को मेन स्ट्रीम राजनीति की जगह अल्टरनेट राजनीति का मौका देगी, जो शिक्षा स्वास्थ्य व बुनियादी आवश्यकताओं की बात करेगी. कार्यक्रम में केजरीवाल ने बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा. जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के स्टूडेंट को जोड़ा जाएगा. आज इस कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत हरियाणा व देश के अन्य राज्यों के स्टूडेंट पहुंचे. युवाओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा; ''समस्याएं तो हर देश के सामने होती है लेकिन आज हमारे देश के सामने बेसिक समस्याएं हैं. देश को आजाद हुए 75 साल हो गए लेकिन खाने की समस्या है. बीमार हो जाए तो आदमी को इलाज करने की समस्या है. अच्छे अस्पताल नहीं है. दवाइयां नहीं है. अच्छी सड़के नहीं है. आज देश में कोई खुश नहीं है चाहे वह महिला हो छात्र हो या कोई और हो. आज व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्री का बुरा हाल है. इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति है. कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की राजनीति है जो 75 साल से चली आ रही है आज यह हमारे देश में सभी समस्याओं की जड़ है. हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति तय करती है. कोई भी इस राजनीति से नहीं बच सकता है.'' "राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. मैन स्ट्रीम पॉलिटिक्स देश की समस्या की जड़ है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल राज किया. आज पंजाब में सरकार है. दिल्ली में जिस तरह की राजनीति और काम किया, वो अलर्टनेटिव राजनीति है. हम कहते हैं कि शानदार स्कूल और अस्पताल बने. हमने किया. प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी. इनकी सरकार आई कि स्कूलों के बर्बाद करना शुरू कर दिया. हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल किया, बड़ी मेहनत की. हिम्मत दिखाई. धमकी आई. बड़े स्कूलों के मालिक छोटे लोग नहीं है. 10 साल तक प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी. अब तीन महीने नहीं हुए, फीस बढ़ा दी. बाउंसर लगा दिए. अब पॉवर कट हो रहे हैं. हमने बिजली कंपनियों को ठीक किया. पूरी दुनिया AI की बात कर रही है. ये आपके बच्चों को हिन्दू-मुसलमान में लगा रहे हैं. इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं. आपके बच्चों के हाथ में डंडा लेकर मस्जिदों के सामने हिन्दू-मुसलमान कराते हैं. सरकारी पैसे को जमकर लूट रहे हैं."- अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली दिल्ली में भाजपा पर जमकर निशाना साधा: केजरीवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए दिल्ली की राजनीति को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल हमने जो राजनीति की उसे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं. हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए लेकिन यह लोग कहते हैं कि अच्छे स्कूल नहीं बनने चाहिए. इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया. पिछले 10 साल में हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ने दी, लेकिन भाजपा सरकार आने के 3 महीने के अंदर ही प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी शुरू हो गई. उन्होंने फीस बढ़ा दिया. बिजली कटौती पर भी भाजपा पर लगाया आरोप: केजरीवाल ने कहा कि 10 साल की मेहनत से हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली में रोजाना तीन से चार घंटे तक की बिजली कट हो रहे हैं. आप सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार की भी बिजली कंपनियों से सांठ गांठ थी. भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति का आरोप: केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेताओं के बच्चे जाकर विदेश में पढ़ते हैं. लेकिन आम आदमी के बच्चों के हाथ में डंडा देकर यह लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं. यह बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति देश के 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर देश को आगे ले जाना है और देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है. इन लोगों का काम सरकारी खजाने को जमकर लूटना है. अभी हाल ही में इन्होंने दिल्ली में एक सड़क बनाई, जिसकी लागत ढाई सौ करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आई. भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने देश की महत्वपूर्ण चीज अपने एक दोस्त को दे दिया. जिसमें एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन माइंस आदि दे दिया. ये भी पढ़ें: सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन, बोलीं- खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी सरकार दिल्ली में AAP का भविष्य कितना? अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते तलाश रहे नई जमीन!

