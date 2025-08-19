नई दिल्ली: देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का ऐलान किया है. मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बाद वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने यह घोषणा की. संजय सिंह ने कहा कि यह चुनाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और संविधान के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई है. भाजपा का उम्मीदवार संघ से जुड़ा है, जबकि विपक्ष का साझा प्रत्याशी जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्होंने कभी किसी राजनीतिक दल या वैचारिक समूह से जुड़ाव नहीं रखा है.
वे आंध्र प्रदेश से हैं और अब इस बात को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्य क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर करता है कि वे उन्हें समर्थन देंगे या नहीं. संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि वह विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का पूर्ण समर्थन करेगी.
#WATCH | On INDIA alliance VP nominee former Supreme Court Judge B. Sudershan Reddy, AAP MP Sanjay Singh says, " understand this first that he is the candidate of opposition parties. aap national convener arvind kejriwal and the party have decided that we will support former… pic.twitter.com/g6IB6JHHlQ— ANI (@ANI) August 19, 2025
कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी: बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था. उन्होंने बीए और एलएलबी की पढाई की हैं. 27 दिसंबर, 1971 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया. इसके बाद वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट एवं सिविल मामलों में प्रैक्टिस करने लगे. उन्होंने 1988 से 1990 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में काम किया.
रह चुके हैं केंद्र सरकार के स्थायी वकील: इसके अलावा, वर्ष 1990 में उन्होंने छह महीनों के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी सेवा दी. वे उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के पद पर भी कार्यरत रहे. उनकी न्यायिक यात्रा 2 मई, 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शुरू हुई. इसके बाद 5 दिसंबर, 2005 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया.
