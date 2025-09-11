ETV Bharat / bharat

संजय सिंह और इमरान हुसैन हाउस अरेस्ट,  केजरीवाल बोले- BJP खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है

AAP ने मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध का आरोप लगाया है.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा के विधायक इमरान हुसैन
राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा के विधायक इमरान हुसैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 2:24 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा जम्मू-कश्मीर में अपने नेता और एकमात्र विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेस से पहले हाउस अरेस्ट किया गया है. ये हाउस अरेस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस ने के द्वारा किया गया है.

आप नेताओं ने कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से "प्रतिबंधित" किया गया है. दिल्ली से आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा के विधायक इमरान हुसैन और अन्य पदाधिकारियों के साथ, श्रीनगर के चर्च लेन स्थित सरकारी गेस्टहाउस (सर्किट हाउस) में हिरासत में लिए गए. चर्च लेन एक वीवीआईपी आवासीय क्षेत्र है, जहाँ सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रहती है.

सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो में कहा कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने श्रीनगर आए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. हालाँकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस या श्रीनगर जिला प्रशासन ने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस या विरोध प्रदर्शन से रोकने की घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया.

संजय सिंह ने कहा कि एक्स पर पोस्ट कर कहा कि," बहुत दुःख की बात है जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला जी पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की ख़बर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आये उन्हें मिलने नहीं दिया गया. ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?"

''यहाँ प्रशासन की कैसी तानाशाही है'':

संजय सिंह ने अपने एक्स और मीडियाकर्मियों के साथ साझा किए गए वीडियो में कहा, "हमने सुबह 11 बजे श्रीनगर शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद लालचौक में एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पुलिस ने हमें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी. कोई भी हमें यह नहीं बता रहा है कि हमें विरोध प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है. देखिए यहाँ कैसी तानाशाही है कि प्रशासन हमें अनुमति न मिलने के कारण नहीं बता रहा है." उन्होंने आगे कहा, "क्या विरोध प्रदर्शन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना कोई अपराध है? एक सांसद को यह नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई." सिंह ने बुधवार को जम्मू शहर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन किया.

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं:

जम्मू-कश्मीर में आप प्रवक्ता मुद्दसिर हसन ने कहा कि पार्टी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी गई. हसन ने कहा, "यह हमारे देश की स्थिति है; मौजूदा सांसद संजय सिंह जी को गेट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई, और दिल्ली के पूर्व मंत्री और जम्मू-कश्मीर प्रभारी इमरान हुसैन जी लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना. हम सर्किट हाउस में नजरबंद हैं."

कश्मीर में आप नेता नवाब नासिर अमन ने कहा, "हमें नहीं पता कि हमें गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, पुलिस या प्रशासन द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही है." उन्होंने आगे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध कार्यक्रम से पहले गुरुवार सुबह से ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें श्रीनगर के सर्किट हाउस में बंद कर दिया था. उन्होंने कहा कि सांसद सिंह और विधायक इमरान हुसैन शाम को नई दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन श्रीनगर से उनके प्रस्थान को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है.

केजरीवाल ने साधा निशाना

पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक्स पर लिखा," ये वीडियो देखिए… जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला जी हमारे सांसद@SanjayAzadSln से मिलने गेस्ट हाउस पहुँचे लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया. संजय जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है. जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है। BJP खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है.

विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी:

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जिले डोडा में आम आदमी पार्टी के नेता व विधायक मेहराज मलिक को 8 सितंबर को जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. जम्मू-कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी विधायक पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि कई एफआईआर के बाद मेहराज मलिक को हिरासत में लिया गया है. मलिक के खिलाफ अब तक 18 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और उनका नाम 10 दैनिक समाचार पत्रों में दर्ज है.

अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप: डोडा पुलिस ने एक डोजियर तैयार कर डोडा प्रशासन को भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि "विधायक ने डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, युवाओं को उकसाया और ज़िले में राहत वितरण में बाधा डाला है."

