नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सौरभ भारद्वाज जिनके चिराग दिल्ली स्थित आवास पर मंगलवार को ईडी की रेड हुई थी, उसे बयां करने के लिए वह आज पार्टी कार्यालय में आए. पार्टी दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस में वो अपने साथ एक प्रिंटर लेकर आए और कहा आज के कांफ्रेंस का यह हीरो है. आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार सौरभ भारद्वाज के घर मंगलवार सुबह सवा सात बजे ईडी की टीम पहुंची थी.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत के अंदर जो एक एजेंसी पिछले कई सालों से आतंक फैला रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टेट और इनके अफसरों को एविडेंस के साथ सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा कि कैसे ईडी के अफसर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी करते हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके अलग-अलग राजनेताओं को फंसाने की. मंगलवार सुबह सवा 7 बजे के करीब जब उनकी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर उनके घर में आए. उनके नाम थे डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज (असिस्टेंट डायरेक्टर), मयंक अरोड़ा यह दोनों ईडी से हैं.

विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, छह सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह-वगैरह और इनको उन्होंने घर में दाखिल किया. इन्होंने कहा कि आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप तलाशी लीजिए. इन्होंने उनके घर में तलाशी लेनी शुरू की.

रेड के बारे में लाइव बतायाः सौरभ भारद्वाज ने टीम से कहा कि उनकी बेटी नर्सरी में है, उसे स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पर रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है. उसके बाद हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ. पूरा घर इन्होंने ढूंढा. उसके बाद इनकी दूसरी टीम में जो असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा थे उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात कही. मयंक अरोड़ा ने अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए इनके पास करीब 43 सवाल थे. इन्होंने एक-एक करके प्रश्न पूछे. उन्होंने आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया. प्रश्न होते शाम के सवा सात बज गए.

सौरभ भारद्वाज का खुलासाः सौरभ ने बताया कि शाम छह बजे के करीब इनका एक आदमी पुराने कागज ढूंढ लाया. सबके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया. वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा (एफिडेविट) जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है. इसको वो पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सर देखो तो, मैंने कहा अरे वाह मैं इसी को तो ढूंढ रहा था. इतने दिनों से ये मुझे मिल नहीं रहा था. यह मैं ढूंढ-ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था वहां बैठक में पड़ा होगा.

सौरभ ने कहा कि जो जवाब लिखवाया ना उसके अंदर सबूत भी ऐड कर लो. जिसमें सारे मेरे मिनट्स लिखे हुए हैं. इन्होंने मेरे ऊपर जो-जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं उन सबके विषय में उसके विपरीत जो उनकी बाकायदा रिटन डायरेक्शंस हैं वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है. अब मैं मंत्री रहा नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे थे नहीं.

झूठ बोलूं तो मुझे जेल हो जाएः सौरभ के अनुसार ईडी वालों ने पूछा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई उसमें उनकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? तो उन्होंने कहा कि लिखना शुरू करो. वे 9 मार्च को मंत्री बने, अस्पतालों के विषय में देरी हो रही है, उसके विषय में पहली मीटिंग 22 मार्च को कर की. उसके बाद अप्रैल में की. फिर उसके बाद कई मीटिंगों की लाइन लगी हुई है सब में डायरेक्शन दी हुई है.

ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है झूठा है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी करके उन्हें फंसाने की कोशिश की है और इसके सबूत है उनके पास. ऐसा करते हुए रात के पौने 9 बज गए. उन्होंने सीजर बनाया और दस्तावेज जो मांगे वो ले गए. उस पंचनामे पे दस्तखत कराए गए. पंचों के दस्तखत हो गए. ईडी वाले अफसरों के हो गए. अब स्टेटमेंट पे साइन होना था. ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने कहा कि अगर " मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए."

उन्होंने कहा कि मेरे सामने शेयर हुआ. मेरे वाईफाई से शेयर हुआ, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये सब चीजें फॉरेंसिक एविडेंस में मिल जाएंगी. उनका स्टेटमेंट जो 43 प्रश्नों के जवाब दिए और एक 44 वां ऐड किया इन्होंने. लास्ट में इन्होंने किसी अफसर से शेयर कर फिर इन्होंने इंतजार किया. फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके वह उनके पास कहा कि हाईलाइटेड को हटाना पड़ेगा आपको.

ये भारत के इकलौते कानून में ये है कि मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ये स्टेटमेंट मेरा है. मैं ओथ पे दे रहा हूं. सेक्शन 17 में मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना. आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट? हमारे को भी तो प्रोफेशनल दिखना है. सौरभ ने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप?

बयान बदलवाने का बनाया दबावः सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मतलब मेरा स्टेटमेंट भी ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर तय करेगा, किसी तीसरे आदमी को भेज कर कि सौरभ भारद्वाज क्या कह रहा है? उन्होंने बहुत प्यार से बात की. उनकी पत्नी सामने बैठी थी सर सर कह के, ये स्टेटमेंट मेरा है. ईडी वाले कह रहे हैं कि सीनियर्स को भी तो जवाब देना है. तब सौरभ ने कहा कि आप इस पे लिख दो कि आपने उन्हें तीन बार वार्निंग दी कि ये हिस्सा हटा लो अपने जवाब से और मैंने आपकी वार्निंग नहीं मानी. मैं इस पर अड़ा रहा कि ये हिस्सा जाएगा. मेरी स्टेटमेंट है और मैं उसपर साइन कर दूंगा.

मेरे स्टेटमेंट को मैनपुलेट करने के लिए मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया गया. उनके फैमिली को यह अंदेशा दिया गया कि अब रात भर रुकेंगे और ले जाएंगे. मैंने भी पत्नी को कहा भाई ये मेरे वकील के नंबर है. इनसे बात कर लेना सुबह. ईडी वाले इतने तेज और इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं ये आपको साइकोलॉजिकली मैनपुलेट करते हैं.

बीवी बोली भैया- इतना पागल कोई होता है?

सौरभ ने कहा कि वे बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि डराया जाता है, धमकाया जाता है जेल के नाम से, अरेस्ट के नाम से और इनकी जो मर्जी है वो स्टेटमेंट दे दें. मैंने कहा उन्होंने भी एलएलबी किया हुआ है और ये जो इतनी मोटी क्रॉस एग्जामिनेशन की किताब दिख रही है ना ये उन्होंने पढ़ी है. रात 2 बजे तक इन्होंने पूरा जोर लगा लिया ये कर लिया, वो कर लिया तो मैंने कहा यार तुम्हें जो करना है करो मैं सो रहा हूं. कमरे में जमीन पर बेड लगाकर मैं सो गया. फिर 10 मिनट बाद ये दोबारा आए उनके पास कह रहे सर कुछ बात कर ले. एक स्टेटमेंट बनाया आपके लिए, आप ही का है मगर उसमें से मैंने इररेिलेवेंट हटा दिए. मेरे स्टेटमेंट से में इनको जो ना पसंद है ईडी को वो इन्होंने हटा दिए. खुद ही हटा दिए और कह रहे हैं आप साइन कर दो. तब उनकी बीवी बोली भैया जो हमारे घर मेड है ना रीना वो भी नहीं करेगी. इतना पागल कोई होता है?

इन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर से मेरी दो बार बात कराई. उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि सर ये आपके लिए अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं उसी पर साइन कर दीजिए. हम भी आपका अच्छा ही चाहते हैं. अफसर भी कह रहे हैं हम आपका अच्छा चाहते हैं. तब सौरभ ने कहा मेरा वकील मेरा अच्छा चाहता है. आप तो मुझे जेल ले जाना चाहते हैं.

लैपटॉप में मेरा पहला और पूरा का पूरा बयान मौजूद

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक आदमी गलियों की ठोकर खा रहा है, 15 साल पुरानी बैगन आर में घूम रहा है, आज उनके बैंक एकाउंट में 2,23,000 पड़ा है. पेंशन शुरू नहीं हुई है. कह रहे हैं सरकारी अकाउंट खुलवा लो. इस देश के अंदर जितनी भी गैरत है लोगों के अंदर उसको खत्म करते जा रहे हो. उन्होंने कहा कि यह बात उनकी नहीं है. असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने क्या काम किया?

उनके लैपटॉप में मेरा पहला और पूरा का पूरा बयान मौजूद है. आज भी मौजूद है. उन्होंने यह गुजारिश कि है कि आप ईडी पर प्रेशर बनाओ कि उस अफसर का लैपटॉप सीज किया जाए. मयंक अरोड़ा के लैपटॉप के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स हैं और वो स्टेटमेंट कैसे बदली गई उसका भी रिकॉर्ड है. उसको निकाला जाए. मयंक अरोड़ा के लैपटॉप में मेरे घर के वाईफाई से उनकी स्टेटमेंट बाहर शेयर की गई, यह भी फॉरेंसिक एविडेंस है. ईडी इसके ऊपर कार्रवाई की.

अपने साथ लाए गए प्रिंटर को दिखाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह प्रिंटर उनका है. इस प्रिंटर को वाईफाई पे कनेक्ट करके स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट की गई. इसकी मेमोरी के अंदर वो आज भी है. वे इस लैपटॉप को ईडी को इस प्रिंटर को ईडी को देना चाहते हैं. इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा लो, इसमें स्टेटमेंट भी है और ईडी उनके घर से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई. एक कौन सा डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई? हाईकोर्ट का एफिडेविट जब उनको मेरी स्टेटमेंट और जवाबों में पता चला कि ये एफिडेविट तो मेरे फायदे का है. इस एफिडेविट में जो मिनट्स लगे हुए हैं वो तो ये दिखाते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने हर वो प्रयास किया जो कोई मंत्री कर सकता था. तो उन्होंने फिर दोबारा पंचनामा बनाया.

ये भी पढ़ें: