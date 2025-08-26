नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ एक दशक तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी अब बाहर है. अभी तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच के दायरे से बाहर थे. वहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जा चुके हैं. मगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी कर दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है. यह छापेमारी 5,590 करोड़ रुपये के अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (वित्तीय अनियमितता) मामले में की गई है.

मंगलवार को सुबह ईडी की टीमों ने दिल्ली और आसपास के 13 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा, जिसमें सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली स्थित आवास और उनसे जुड़े कुछ कार्यालय शामिल हैं. मामला वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत 24 अस्पताल परियोजनाओं से संबंधित है, जिनमें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, अनावश्यक लागत वृद्धि और सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप हैं.

कब आया था मामला सामने: आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों का विस्तार करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी थी. यह घोटाला तब सामने आया जब दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

क्या है अस्पताल निर्माण घोटाला: यह घोटाला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़ा है. वर्ष 2018-19 में, दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के उन्नयन के लिए लगभग 5,590 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. इन परियोजनाओं में से 11 नए अस्पताल और 13 मौजूदा अस्पतालों का नवीनीकरण शामिल थे.

मामले में मुख्य चार आरोप -

भारी देरी और लागत में वृद्धि: कई परियोजनाओं को 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश का काम अधूरा है. मसलन, एलएनजेपी अस्पताल के नवीनीकरण की लागत 488 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि काम की प्रगति कुछ नहीं हुई है. फंड का दुरुपयोग: जांच एजेंसियों का आरोप है कि परियोजनाओं के बजट में हेरफेर किया गया, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया और निजी ठेकेदारों के साथ मिलकर धन की हेराफेरी की गई. अनावश्यक और अनधिकृत निर्माण: एसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ ठेकेदारों ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के अस्पतालों में अतिरिक्त निर्माण कार्य किए, जिससे लागत और बढ़ गई. फर्जी ठेके और कमीशनखोरी: यह भी आरोप है कि कुछ कांट्रेक्ट में बोली की प्रक्रिया में धांधली की गई और सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के माध्यम से बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की गई.

विपक्ष की शिकायत और जांच एजेंसियों का रुख: यह घोटाला तब सामने आया जब अगस्त 2024 में भाजपा नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 महीने में 1,125 करोड़ की लागत से बनने वाले 7 आईसीयू अस्पतालों (6,800 बेड) का काम जून 2025 तक सिर्फ 50 फीसद ही पूरा हो पाया, जबकि इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. इस शिकायत के बाद एसीबी ने मई में अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की और जून में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. गत जुलाई माह में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच के लिए एसीबी की एफआईआर के आधार पर एक प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की.

मामला दर्ज करने का आधार: ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी की कार्रवाई जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और एफआईआर में लगे आरोपों पर आधारित है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों से जुड़ी है. आरोप है कि परियोजनाओं में देरी की गई, लागत अनुचित रूप से बढ़ाई गई और फंड का दुरुपयोग किया गया. इन आरोपों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनुचित लागत वृद्धि, अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग शामिल है. ईडी की टीमों ने सौरभ भारद्वाज के आवास के साथ-साथ इन परियोजनाओं में शामिल निजी ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के कार्यालयों और आवासों पर भी तलाशी ली है, ताकि सार्वजनिक धन के हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सबूतों का पता लगाया जा सके.

यह ध्यान भटकाने की रणनीति: ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. आप के नेताओं ने इन छापों को "पूरी तरह से फर्जी" और "राजनीति से प्रेरित" बताया है. पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप नेताओं को निशाना बना रहे हैं, ताकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके.

आप को टारगेट किया जा रहा: वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार की तरफ से एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है. मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है. जिस तरह 'आप' को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया. पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज 'आप' की है. मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है. ये कभी नहीं होगा. पार्टी बीजेपी की इन रेड से डरने वाली नहीं. हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.

केस को बताया झूठा: उधर, आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस समय का यह घोटाला है, उस समय सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे. उन्होंने कहा, यह हास्यास्पद है. जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री ही नहीं थे. यानी पूरा केस ही झूठा है. सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि ये छापे प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिसके बारे में पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं.

मामले में जांच जारी: फिलहाल, ईडी की जांच जारी है और यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में और क्या खुलासे होते हैं. लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मामला दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को और गहरा करेगा. यह घोटाला न केवल वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाता है, बल्कि यह भी सवाल पैदा करता है कि क्या जनता के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं.

विधायक अजय महावर (ETV Bharat)

जनता के पैसे की बर्बादी: वहीं कैग रिपोर्ट की समीक्षा समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में स्वास्थ्य अवसंरचना सुधार के लिए 5590 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था, लेकिन उसका आधा भी उपयोग नहीं किया गया. 800 करोड़ रुपये तो पूरी तरह बर्बाद हो गए. कैग की रिपोर्ट लगातार घोटाले की ओर इशारा कर रही थी, मगर कार्रवाई देर से हुई. एलएनजेपी अस्पताल में 488 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बढ़ाकर 1135 करोड़ रुपये कर दिया गया. यह सीधे-सीधे जनता के पैसे की बर्बादी है. दिल्ली की जेब पर डाका डाला गया है. चाहे सौरभ भारद्वाज हों या सत्येंद्र जैन, इन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इसका परिणाम तो सामने आना ही था.

भ्रष्टाचार की परतें खुल रहीं: इधर, भाजपा विधायक हरीश खुराना ने भी सौरभ भारद्वाज पर हमला बोला. हाल ही में अस्पताल विवाद को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसमें भारद्वाज ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. हरीश खुराना ने कहा, अरविंद केजरीवाल के यहां हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है. ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा न हो. भ्रष्टाचार की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं.

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी गड़बड़ी: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने अस्पतालों की हालत और निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही पर एक व्यापक मुहिम चलाई थी. उस दौरान भाजपा नेताओं ने एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल और बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल समेत कई बड़े सरकारी अस्पतालों का दौरा कर कामकाज की खामियों को उजागर किया था. इस मुहिम की अगुवाई वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की थी. भाजपा का आरोप है कि दौरे के बाद यह सामने आया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी थी और कई जगह अनियमितताएं स्पष्ट दिखी. पार्टी का कहना है कि कैग रिपोर्ट और अब ईडी की रेड ने यह साफ कर दिया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी गड़बड़ी हुई है.

