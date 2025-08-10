Essay Contest 2025

"आज PoK हमारा होता...आखिर मोदी सरकार ने क्यों लिया U टर्न..." सौरभ भारद्वाज ने सीजफायर पर पूछे सवाल - SAURABH BHARDWAJ ON CEASEFIRE

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष का प्रहार जारी,सौरभ भारद्वाज ने पूछा जीत की कगार पर भारत ने क्यों किया सीजफायर?

सौरभ भारद्वाज ने युद्धविराम को लेकर केंद्र सरकार को फिर घेरा
सौरभ भारद्वाज ने युद्धविराम को लेकर केंद्र सरकार को फिर घेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 1:16 PM IST

नई दिल्ली: 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर जहां मोदी सरकार और उसके मंत्री पीठ थपथपाते नहीं थक रहे वहीं विपक्ष अचानक हुए सीजफायर को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. इसी कड़ी में रविवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के शनिवार को दिए गए बयान को आधार बनाकर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार की है.

सौरभ भारद्वाज ने एक के बाद एक कई सवाल केंद्र सरकार से पूछा है भारद्वाज ने कहा है कि ... "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार ने क्यों यू-टर्न लिया और पीछे हट गई... हम केंद्र सरकार से बार-बार पूछ रहे थे कि आप पीछे क्यों हटे? क्या आपने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ऐसा किया? सेना और वायुसेना को यह जानकारी देने में तीन महीने क्यों लगे? भारत सरकार इसे क्यों छिपाना चाहती थी? क्या वे पाकिस्तान का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान की छवि बचाने की ?..."

वायुसेना प्रमुख के बयान के बाद केंद्र सरकार पर भड़के भारद्वाज

बता दें कि वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 5 विमानों को तबाह कर दिया था. उन्होंने कहा कि, युद्ध में भारत का असली गेम चेंजर एस-400 डिफेंस सिस्टम साबित हुआ. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान था.

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया सफल ऑपरेशन का श्रेय

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हवाई हमलों का श्रेय एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि, ये (बहावलपुर - जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर) हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरें हैं. यहां लगभग कोई अवशेष नहीं बचा है. आस-पास की इमारतें लगभग पूरी तरह सुरक्षित हैं. हमारे पास न केवल सेटेलाइट इमेज थे, बल्कि स्थानीय मीडिया से भी प्राप्त तस्वीरें थीं, जिनके माध्यम से हम अंदर की तस्वीरें प्राप्त कर सकते थे.

वायुसेना प्रमुख ने तस्वीरें दिखाकर बतायी कामयाबी

वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके-लश्कर मुख्यालय पर हमले से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाईं. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि, यह मुरीदके-लश्कर के सीनियर नेतृत्व का आवासीय क्षेत्र है. यह उनका कार्यालय भवन था जहां वे बैठकें करने के लिए इकट्ठा होते थे.

पाकिस्तान ने भारतीय डीजीएमओ को भेजा था संदेश

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि, "यह एक हाईटेक वाला युद्ध था. 80 से 90 घंटों के युद्ध में, हम इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट हो गया था कि अगर वे इस युद्ध को जारी रखते हैं तो उन्हें इसकी और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए वे (पाकिस्तान) आगे आए और हमारे (भारत) डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं. हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया."

वायुसेना प्रमुख ने सेना को प्रतिबंध मुक्त रहने का किया दावा

वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने ये भी कहा कि हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे औप हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे. अगर कोई बाधाएं थीं, तो वे स्व-निर्मित थीं... हमने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है... हमें योजना बनाने और उसे पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता थी.

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता को दोहराया

वहीं रविवार को सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ (आईएआरसी) 'अग्निशोध' का उद्घाटन के दौरान कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर में हमने शतरंज खेला. हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं. 'ऑपरेशन सिंदूर' पूरे देश को जोड़ता है. ये एक ऐसी बात है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया. यही वजह है कि पूरा देश कह रहा था कि आपने इसे क्यों रोक दिया? ये सवाल पूछा जा रहा था और इसका भरपूर जवाब भी दिया गया है.'

