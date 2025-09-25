ETV Bharat / bharat

हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए: अरविंद केजरीवाल

लद्दाख में प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल का बयान ( ETV Bharat )

Published : September 25, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : September 25, 2025 at 4:34 PM IST

नई दिल्ली: लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है. हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए. केजरीवाल का कहना है कि, "हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेज़ों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले." लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है. तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी लदाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं. लेकिन भाजपा उनकी आवाज़ दबा रही है. बार बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही. लोकतंत्र जनता की आवाज़ है और जब सरकार वही आवाज़ दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज़ में बोले. केजरीवाल ने कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता. आज लदाख की लड़ाई, कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग

Last Updated : September 25, 2025 at 4:34 PM IST