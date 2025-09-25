हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए: अरविंद केजरीवाल
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है.
नई दिल्ली: लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज लद्दाख में जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है. हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए. केजरीवाल का कहना है कि, "हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेज़ों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले." लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है.
तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी
लदाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं. लेकिन भाजपा उनकी आवाज़ दबा रही है. बार बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही. लोकतंत्र जनता की आवाज़ है और जब सरकार वही आवाज़ दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज़ में बोले. केजरीवाल ने कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता. आज लदाख की लड़ाई, कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है.
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग
लद्दाख के मशहूर शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी. इस बीच बुधवार को क्षेत्र में 1989 के बाद की सबसे गंभीर हिंसा हुई, जिसमें युवाओं ने भाजपा मुख्यालय और हिल काउंसिल को निशाना बनाया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया. हालात काबू में लाने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे. झड़पों में पांच प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों पुलिस कर्मियों समेत अन्य लोग घायल हुए.
सोनम वांगचुक पर उकसाने का आरोप
मामले में गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था. हिंसक घटनाओं के बीच, उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए.
बता दें कि गुरुवार को लद्दाख प्रशासन ने दावा किया कि लेह शहर में एक दिन के भीषण अशांति के बाद "शांति" लौट आई है. इस दिन राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे. इस हिंसा को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते आक्रोश को दूर करने के लिए नई दिल्ली से बातचीत करने का आग्रह किया है.
