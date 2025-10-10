ETV Bharat / bharat

मेहराज मलिक की रिहाई और पीएसए हटाने की मांग, हस्ताक्षर अभियान हुआ तेज

जम्मू: आम आदमी पार्टी (AAP) जम्मू कश्मीर ने डोडा से जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक की रिहाई और जम्मू-कश्मीर से जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) हटाने की मांग को लेकर समर्थन जुटाने के लिए अपने हस्ताक्षर अभियान को तेज कर दिया है.

बुधवार को शुरू हुए इस अभियान ने गति पकड़ ली है. दो दिनों के भीतर ही पूरे केंद्र शासित प्रदेश से 1.5 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर प्राप्त हो गए हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए, विधायक के निजी सहायक आमिर मलिक ने कहा कि उनका लक्ष्य पांच लाख हस्ताक्षर जुटाना है और उन्हें 14 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले यह काम पूरा होने की उम्मीद है.

आमिर मलिक ने कहा कि उन्हें भारी जनसमर्थन मिला है. खासकर चिनाब घाटी के तीन जिलों और पीर पंजाल क्षेत्र के दो जिलों से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है. हालांकि, पूरे जम्मू-कश्मीर के लोग इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, जिसने लक्ष्य हासिल करने के लिए गति पकड़ ली है.

हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन और शोपियां के विधायक शब्बीर कुल्ले जैसे लोग पहले ही आम आदमी पार्टी के इस अभियान का समर्थन कर उसका हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन अब वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की ओर रूख कर रहे हैं. वह इसलिए क्योंकि उनके घोषणापत्र में कठोर पीएसए को हटाने की बात थी.

उन्होंने बताया कि आप के सभी स्वयंसेवक और मेहराज मलिक के समर्थक इस अभियान में शामिल हैं और लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए संपर्क कर रहे हैं. यह अभियान केवल मेहराज मलिक की रिहाई के लिए नहीं है, बल्कि इस कानून को हटाने के लिए है, जिसके तहत किसी को भी जेल भेजा जा सकता है.