कश्मीर प्रशासन ने PSA के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की अनुमति नहीं दी, AAP ने लगाया आरोप

आप का आरोप है कि, कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की अनुमति नहीं दी.

Mehraj Malik
मेहराज मलिक, आप विधायक (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : October 7, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को दावा किया कि कश्मीर प्रशासन ने उसके एकमात्र विधायक मेहराज मलिक पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की अनुमति नहीं दी.

मलिक पर सितंबर में डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने पीएसए लगाया था और इसे हटाने की याचिका पर अब जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. डोडा से आम आदमी पार्टी (आप) के एकमात्र विधायक ने डोडा गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर जिला प्रशासन के साथ विवाद खड़ा कर दिया था. वह वर्तमान में कठुआ जिला जेल में बंद हैं.

आप प्रवक्ता मुदासिर हसन ने कहा कि पार्टी ने आज मेहराज मलिक पर लगे जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को हटाने और जम्मू-कश्मीर से इस कानून को हटाने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जम्मू में अभियान शुरू किया, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण कश्मीर में ऐसा नहीं हो सका. हसन ने कहा, "पार्टी ने आज लालचौक में अभियान शुरू करने के लिए श्रीनगर प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमें श्रीनगर में अनुमति नहीं दी गई."

सोमवार को श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को लिखे एक लिखित पत्र में, हसन ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक श्रीनगर के घंटाघर में एक शांतिपूर्ण हस्ताक्षर अभियान चलाने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने पत्र में लिखा है, "इस अभियान का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और दो मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर एकत्र करना है: जम्मू-कश्मीर से जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) को हटाना और मेहराज मलिक की रिहाई."

उन्होंने पत्र में लिखा, "हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजित किया जाएगा. एक घंटे के अभियान के दौरान केवल 10 से 15 प्रतिभागी ही मौजूद रहेंगे. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। इसके बाद यह अभियान जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा."

आप के दावे के बारे में श्रीनगर प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है. इससे पहले सितंबर में, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि मलिक पर पीएसए लगाने के विरोध में उन्हें श्रीनगर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी गई. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी राजनीतिक दलों ने उनके पीएसए की निंदा की थी, सिवाय भाजपा के जिसने इसका समर्थन किया था.

PUBLIC SAFETY ACTCAMPAIGN AGAINST PUBLIC SAFETY ACTAAM AADMI PARTYMEHRAJ MALIKCAMPAIGN AGAINST PUBLIC SAFETY ACT

