ETV Bharat / bharat

'मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने से रोका', AAP का आरोप, संजय सिंह नजरबंद

एक अन्य पोस्ट में AAP नेता ने कहा, "बहुत दुख की बात है जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला जी पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आये उन्हें मिलने नहीं दिया गया.ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?"

सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो में कहा कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने श्रीनगर आए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस या श्रीनगर जिला प्रशासन ने AAP को प्रेस कॉन्फ्रेंस या विरोध प्रदर्शन से रोकने की घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया.

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक इमरान हुसैन और अन्य पदाधिकारियों के साथ श्रीनगर के चर्च लेन स्थित सरकारी गेस्टहाउस (सर्किट हाउस) में हिरासत में लिए गए. चर्च लेन एक VVIP आवासीय क्षेत्र है, जहां सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रहती है.

श्रीनगर: आम आदमी पार्टी (AAP) ने जम्मू-कश्मीर में अपने नेता और एकमात्र विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया है.

लालचौक में एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम

सिंह ने अपने एक्स और मीडियाकर्मियों के साथ साझा किए गए वीडियो में कहा, "हमने सुबह 11 बजे श्रीनगर शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद लालचौक में एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पुलिस ने हमें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी. कोई भी हमें यह नहीं बता रहा है कि हमें विरोध प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है. देखिए यहां कैसी तानाशाही है कि प्रशासन यह नहीं बता रहा है कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है."

उन्होंने आगे कहा, "क्या विरोध प्रदर्शन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना कोई अपराध है? एक सांसद को यह नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई." इससे पहले संजय सिंह ने बुधवार को जम्मू शहर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन किया था.

PSA के तहत गिरफ्तारी

बता दें कि चिनाब घाटी के डोडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक मलिक को सोमवार (8 सितंबर) को डोडा के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) हरविंदर सिंह ने विधायक द्वारा जिले में एक डायलिपिडेटेड हेल्थ सेंटर को एक निजी भवन में शिफ्ट करने के विवाद में जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया था.

स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट करने के लिए एक ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने मलिक पर चोरी का मामला दर्ज किया था. इससे भड़के विधायक ने एक वीडियो भाषण का लाइव प्रसारण किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर डीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा जिले में उनके हजारों समर्थकों, जम्मू विश्वविद्यालय में AAP समर्थकों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया.

'संजय सिंह को गेट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी'

जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुद्दसिर हसन ने कहा कि पार्टी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी गई. हसन ने कहा, "यह हमारे देश की स्थिति है. मौजूदा सांसद संजय सिंह जी को गेट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई और दिल्ली के पूर्व मंत्री और जम्मू-कश्मीर प्रभारी इमरान हुसैन लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना. हम सर्किट हाउस में नजरबंद हैं."

कश्मीर में AAP नेता नवाब नासिर अमन ने कहा, "हमें नहीं पता कि हमें गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, पुलिस या प्रशासन द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही है." उन्होंने आगे कहा कि पुलिसकर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध कार्यक्रम से पहले गुरुवार सुबह से ही उन्हें श्रीनगर के सर्किट हाउस में बंद कर दिया था.

उन्होंने कहा कि सांसद सिंह और विधायक इमरान हुसैन शाम को नई दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन श्रीनगर से उनके प्रस्थान को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है.

यह भी पढ़ें- फेस्टिव सीजन से पहले एक्टिव हुए स्कैमर्स, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बना रहे निशाना, जानें कैसे करें बचाव?