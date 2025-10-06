ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, पटना समेत 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा

आम आदमी पार्टी भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी. आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर..

AAP candidates for Bihar Election
बिहार चुनाव के लिए आप उम्मीदवारों की लिस्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 3:29 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 4:02 PM IST

पटना: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है. पहली लिस्ट में पटना समेत कुल 11 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. प्रदेश प्रभारी अजेश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य सीटों को लेकर भी सूची जारी की जाएगी.

11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी: आप उम्मीदवारों की पहली सूची में 11 कैंडिडेट के नाम हैं. इनमें बेगूसराय से डॉ. मीरा सिंह, कुशेश्वर (दरभंगा) से योगी चौपाल, तरैया (सारण) से अमित कुमार सिंह, कसबा (पूर्णिया) से भानु भारतीय, बेनीपट्टी (मधुबनी) से शुभदा यादव, फुलवारी (पटना) से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर (पटना) से डॉ. पंकज कुमार के नाम शामिल हैं.

इसके अलाने किशनगंज विधानसभा सीट से अशरफ आलम, परिहार (सीतामढ़ी) से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज (मोतिहारी) से अशोक कुमार सिंह और बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है.

क्या बोले आप प्रभारी?: आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए बिहार प्रदेश प्रभारी अजेश यादव ने कहा कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आप की सरकार ने शिक्षा-स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में शानदार काम किया है, उसी तर्ज पर हमलोग बिहार में भी विकास करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी.

AAP candidates for Bihar Election
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

"2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं. अन्य सीटों को लेकर भी जल्द ही सूची जारी की जाएगी."- अजेश यादव, बिहार प्रभारी, आम आदमी पार्टी

243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव: आप चुनाव प्रभारी अभिनव राय ने पिछले दिनों दावा किया था कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. उन्होंने साफ किया था कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना दौरे के दौरान कहा था कि हम मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ेंगे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.

Last Updated : October 6, 2025 at 4:02 PM IST

