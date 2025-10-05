ETV Bharat / bharat

न केजरीवाल और न ही सिसोदिया, इस उद्योगपति को राज्यसभा भेजेगी AAP

राजिंदर गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं. उनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये है.

rajinder Gupta
राजिंदर गुप्ता (@FBRajinderGupta)
चंडीगढ़: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पंजाब से खाली हुई राज्यसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भेजने की चर्चाएं चल रही थीं. हालांकि, अब इन अटकलों पर विराम लग गया है.

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. AAP के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसे पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया गया है.

उद्योगपति राजिंदर गुप्ता उम्मीदवार
बता दें कि राजिंदर गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं. उनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये है. गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवारी की अटकलें शनिवार को शुरू हुईं. उन्होंने पंजाब आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और पटियाला स्थित काली माता मंदिर की सलाहकार प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. AAP सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था.

केजरीवाल और सिसोदिया के चुनाव लड़ने की चर्चाएं
बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना पश्चिम सीट से विधायक चुने जाने के बाद पंजाब की एक राज्यसभा सीट खाली हो गई थी. पहले अरविंद केजरीवाल और फिर मनीष सिसोदिया के इस सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी.

24 अक्टूबर को मतदान
पंजाब में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कल छह अक्टूबर को जारी की जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है. 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 24 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी शाम मतगणना होगी. विपक्षी दलों कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने अभी तक चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है.

पंजाब में 6 राज्यसभा सदस्य
पंजाब में वर्तमान में छह राज्यसभा सदस्य हैं. ये सभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं. इनमें व्यवसायी विक्रमजीत सिंह साहनी, संत बलबीर सिंह सीचेवाल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर और उद्योगपति अशोक मित्तल शामिल हैं.

किस पार्टी के कितने विधायक हैं?
इस चुनाव में AAP की जीत तय है. वर्तमान में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 94 पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के तीन विधायक हैं, जिनमें से एक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया ह. इसके अलावा, कांग्रेस के 16, भाजपा के दो, बहुजन समाज पार्टी का एक और एक निर्दलीय विधायक हैं. हालांकि, तरनतारन में आप विधायक डॉ कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद एक सीट अभी भी खाली है, जिस पर उपचुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि वह सीट किस पार्टी की है.

