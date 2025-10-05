ETV Bharat / bharat

न केजरीवाल और न ही सिसोदिया, इस उद्योगपति को राज्यसभा भेजेगी AAP

राजिंदर गुप्ता ( @FBRajinderGupta )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 5, 2025 at 2:09 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पंजाब से खाली हुई राज्यसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भेजने की चर्चाएं चल रही थीं. हालांकि, अब इन अटकलों पर विराम लग गया है. दरअसल, आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. AAP के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसे पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया गया है. उद्योगपति राजिंदर गुप्ता उम्मीदवार

बता दें कि राजिंदर गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं. उनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये है. गुप्ता की राज्यसभा उम्मीदवारी की अटकलें शनिवार को शुरू हुईं. उन्होंने पंजाब आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और पटियाला स्थित काली माता मंदिर की सलाहकार प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. AAP सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था. केजरीवाल और सिसोदिया के चुनाव लड़ने की चर्चाएं

बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना पश्चिम सीट से विधायक चुने जाने के बाद पंजाब की एक राज्यसभा सीट खाली हो गई थी. पहले अरविंद केजरीवाल और फिर मनीष सिसोदिया के इस सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी.