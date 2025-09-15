1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टिकट बुकिंग के नियम, यात्रियों के लिए जानना जरूरी
भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से नए नियम लागू कर रहा है. अब आधार से सत्यापित आईआरसीटीसी यूजर टिकट बुकिंग में प्राथमिकता प्राप्त करेंगे.
Published : September 15, 2025 at 11:40 PM IST
नई दिल्ली : इंडियन रेलवे की ओर से एक अक्टूबर से नए नियम जारी किए जा रहे हैं. इसके लागू हो जाने से ट्रेनों के टिकटों में दलालों पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा. इसमें एक अक्टूबर से ऐसे नॉन तत्काल यानी सामान्य यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आधार वेरीफाई होगा.
रेल बोर्ड ने इस बारे में सोमवार को एक आदेश जारी किया है. रेलवे बोर्ड का कहना है कि हालांकि पहले यह सुविधा तत्काल टिकट बुक कराने वालों को दी गई थी. लेकिन, अब आम लोगों को भी यह सुविधा देना शुरू किया जा रहा है जो नॉन तत्काल टिकट बुक कराते हैं.
आधार वेरिफिकेशन का होगा जरूरी
रेलवे के मुताबिक इसके लिए ट्रेन टिकट की सामान्य बुकिंग कराने वाले यात्रियों को आधार सिस्टम से वेरिफाइड होना जरूरी है. वहीं आधार वेरिफाई होने पर ऐसे यात्रियों को पहले 15 मिनट तक टिकट बुक कराने के लिए प्राथमिकता मिलेगी. खास बात यह भी है कि इस दौरान टिकट एजेंट भी टिकट बुक नहीं करा सकेंगे. इतना ही नहीं ऐसे लोग IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए आरक्षित जनरल टिकट बुक करा सकेंगे.
आदेश में क्या ?
रेलवे बोर्ड के जारी आदेश में कहा गया है कि आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक आसानी से पहुंच सके और टिकट दलाल इसका दुरुपयोग ना कर सकें, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है. इसमें 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान सिर्फ आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही इंडियन रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट/इसके ऐप के जरिए आरक्षित जनरल टिकट बुक कर सकेंगे. वहीं भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
हालांकि यह नया नियम उस समय आया है, जबकि रेलवे ने जुलाई 1 से ही तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बना दिया है. इतना ही नहीं 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी हो गया है. यह नियम IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा.
ये भी पढ़ें- आजादी के बाद पहली बार आइजोल पहुंची ट्रेन, जानिए बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना के बारे में