ETV Bharat / bharat

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टिकट बुकिंग के नियम, यात्रियों के लिए जानना जरूरी

नई दिल्ली : इंडियन रेलवे की ओर से एक अक्टूबर से नए नियम जारी किए जा रहे हैं. इसके लागू हो जाने से ट्रेनों के टिकटों में दलालों पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा. इसमें एक अक्टूबर से ऐसे नॉन तत्काल यानी सामान्य यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आधार वेरीफाई होगा.

रेल बोर्ड ने इस बारे में सोमवार को एक आदेश जारी किया है. रेलवे बोर्ड का कहना है कि हालांकि पहले यह सुविधा तत्काल टिकट बुक कराने वालों को दी गई थी. लेकिन, अब आम लोगों को भी यह सुविधा देना शुरू किया जा रहा है जो नॉन तत्काल टिकट बुक कराते हैं.

आधार वेर‍िफ‍िकेशन का होगा जरूरी

रेलवे के मुताबिक इसके लिए ट्रेन टिकट की सामान्य बुकिंग कराने वाले यात्रियों को आधार सिस्टम से वेरिफाइड होना जरूरी है. वहीं आधार वेरिफाई होने पर ऐसे यात्रियों को पहले 15 मिनट तक टिकट बुक कराने के लिए प्राथमिकता मिलेगी. खास बात यह भी है कि इस दौरान टिकट एजेंट भी टिकट बुक नहीं करा सकेंगे. इतना ही नहीं ऐसे लोग IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए आरक्षित जनरल टिकट बुक करा सकेंगे.