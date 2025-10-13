UIDAI का नया कदम: जल्द बड़ी रकम भेजने के लिए आधार फेस स्कैन हो सकता जरूरी, जानें डिटेल्स?
डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम का प्रबंधन करने वाला नेशनल पेमेंट कर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू कर रहा है.
Published : October 13, 2025 at 7:07 PM IST
नई दिल्ली: भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को अधिक मजबूत बनाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) एक बड़ा कदम उठा सकती है. इससे फोनपे, पेटीएम और गूगलपे जैसे UPI पेमेंट ऐप्स में बड़ा बदलाव हो सकता है.
जानकारी के मुताबिक UIDAI जल्द ही बड़ी रकम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव ला सकता है. अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक ऐप या UPI प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी राशि भेजेगा, तो उसे OTP या PIN के साथ-साथ अपना फेस स्कैन कराना होगा. यह स्कैनिंग UIDAI के पास पहले से मौजूद बायोमेट्रिक डेटा के साथ मिलाई जाएगी.
50,000 से ऊपर के ट्रांसफर करने को लेकर नियम
यह बदलाव खासकर उन लेनदेन के लिए लक्षित होगा, जहां राशि बड़ी होती है, जैसे 50,000 रुपये या उससे ऊपर के ट्रांसफर. इस कदम से OTP फिशिंग, SIM स्वैप और पासवर्ड चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी.
यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
बता दें कि भारत के डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम का प्रबंधन करने वाला नेशनल पेमेंट कर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है. इन बायोमेट्रिक्स का उपयोग पिन-बेस्ड UPI ऑथेंटिकेशन के विकल्प के रूप में किया जाएगा.
इसके साथ ही 4 अंकों का पिन भी इस प्रक्रिया में बना रहेगा, लेकिन टेक-सेवी यूजर्स के लिए प्रक्रिया को तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए चेहरे और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भारत की पहचान प्रणाली, आधार द्वारा समर्थित बताया जा रहा है. इसलिए, यूपीआई ऐप्स में ये ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक्स पर आधारित होंगे, जिनका उपयोग आधार ढांचे के तहत पहले से ही किया जा रहा है.
आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन
ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के अंतर्गत यह नया बायोमेट्रिक फीचर यूजर्स को संपूर्ण आधार ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस के बजाय आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से अपने यूपीआई पिन बदलने की सुविधा भी देगा. इसलिए, यह यूजर्स के लिए संपूर्ण यूपीआई ऐप प्रक्रिया को तेज और सहज बनाएगा.
