UIDAI का नया कदम: जल्द बड़ी रकम भेजने के लिए आधार फेस स्कैन हो सकता जरूरी, जानें डिटेल्स?

जल्द बड़ी रकम भेजने के लिए आधार फेस स्कैन हो सकता जरूरी ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को अधिक मजबूत बनाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) एक बड़ा कदम उठा सकती है. इससे फोनपे, पेटीएम और गूगलपे जैसे UPI पेमेंट ऐप्स में बड़ा बदलाव हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक UIDAI जल्द ही बड़ी रकम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव ला सकता है. अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक ऐप या UPI प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी राशि भेजेगा, तो उसे OTP या PIN के साथ-साथ अपना फेस स्कैन कराना होगा. यह स्कैनिंग UIDAI के पास पहले से मौजूद बायोमेट्रिक डेटा के साथ मिलाई जाएगी.

50,000 से ऊपर के ट्रांसफर करने को लेकर नियम

यह बदलाव खासकर उन लेनदेन के लिए लक्षित होगा, जहां राशि बड़ी होती है, जैसे 50,000 रुपये या उससे ऊपर के ट्रांसफर. इस कदम से OTP फिशिंग, SIM स्वैप और पासवर्ड चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी.

यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

बता दें कि भारत के डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम का प्रबंधन करने वाला नेशनल पेमेंट कर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है. इन बायोमेट्रिक्स का उपयोग पिन-बेस्ड UPI ऑथेंटिकेशन के विकल्प के रूप में किया जाएगा.