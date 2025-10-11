ETV Bharat / bharat

सीकर में दिल दहला देने वाली घटना, महिला ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Sikar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 11, 2025 at 4:46 PM IST 2 Min Read

सीकर: शहर में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के पांच लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, महिला किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने चार बच्चों के साथ अनिरुद्ध रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में आत्महत्या की. पुलिस का कहना है कि यह घटना कई दिन पुरानी है और शव सड़ चुके हैं. फ्लैट से आने लगी तेज दुर्गंध: सीओ सुरेश शर्मा ने बताया कि फ्लैट काफी दिनों से बंद था और बिल्डिंग से तेज दुर्गंध आ रही थी. आसपास के लोगों को जब बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खुलवाया गया. जैसे ही पुलिस टीम अंदर गई, तो चार बच्चों और महिला के शव फर्श पर पड़े मिले. सीओ ने कहा कि स्थिति इतनी भयावह थी कि अंदर घुसना मुश्किल हो रहा था. दुर्गंध कम करने के लिए पुलिस ने अगरबत्ती और इत्र का उपयोग किया, तब जाकर टीम अंदर प्रवेश कर सकी. इसे भी पढ़ें- Explainer: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, राजस्थान में आत्महत्या के डराते आंकड़े ! हर दिन 15 लोग दे रहे जान