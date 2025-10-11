ETV Bharat / bharat

सीकर में दिल दहला देने वाली घटना, महिला ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या

सीकर में महिला ने अपने चार बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. घटना कई दिन पुरानी, फ्लैट से बदबू आने पर चला पता.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: शहर में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के पांच लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, महिला किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने चार बच्चों के साथ अनिरुद्ध रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में आत्महत्या की. पुलिस का कहना है कि यह घटना कई दिन पुरानी है और शव सड़ चुके हैं.

फ्लैट से आने लगी तेज दुर्गंध: सीओ सुरेश शर्मा ने बताया कि फ्लैट काफी दिनों से बंद था और बिल्डिंग से तेज दुर्गंध आ रही थी. आसपास के लोगों को जब बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खुलवाया गया. जैसे ही पुलिस टीम अंदर गई, तो चार बच्चों और महिला के शव फर्श पर पड़े मिले. सीओ ने कहा कि स्थिति इतनी भयावह थी कि अंदर घुसना मुश्किल हो रहा था. दुर्गंध कम करने के लिए पुलिस ने अगरबत्ती और इत्र का उपयोग किया, तब जाकर टीम अंदर प्रवेश कर सकी.

इसे भी पढ़ें- Explainer: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, राजस्थान में आत्महत्या के डराते आंकड़े ! हर दिन 15 लोग दे रहे जान

पति से अनबन के चलते रह रही थी अलग: सीओ सुरेश शर्मा के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किरण अपने पति से अनबन के चलते पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ अलग रह रही थी. सीओ ने बताया कि किरण का पहले पति से 2019 में तलाक हो गया था, जिससे उसे एक बेटा और एक बेटी थी. इसके बाद उसने दूसरी शादी की, जिससे भी एक बेटा और एक बेटी हुई.

पुलिस ने शुरू की जांच: फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मौके से सबूत एकत्रित कर जांच शुरू कर दी है. पड़ोसियों के अनुसार, फ्लैट करीब एक सप्ताह से बंद था और परिवार के किसी सदस्य को कई दिनों से देखा नहीं गया था. सीओ ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का सही समय और कारण स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

इसे भी पढ़ें- भरतपुर में दुकान के बाहर मिले 3 डेड बॉडी, सामूहिक आत्महत्या की आशंका

For All Latest Updates

TAGGED:

सीकर में पांच लोगों ने की आत्महत्यामहिला की 4 बच्चों के साथ आत्महत्यासीकर आत्महत्यापरिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्याFAMILY KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिंगरफ्रिंट और फेस आईडी से UPI पेमेंट कैसे करें? क्या है इसका फायदा?

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.