भीलवाड़ा: डूबते बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदे मां और भाई, तीनों की मौत

भीलवाड़ा में तालाब में डूबने से मां, बेटे और चचेरे भाई की मौत हो गई. अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश फैला.

घटना के बाद अस्पताल में जुटी भीड़
घटना के बाद अस्पताल में जुटी भीड़ (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 8:51 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के बागजणा गांव में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. पशुओं को पानी पिलाते समय तालाब में डूबने से 40 वर्षीय लक्ष्मी देवी, उसका 12 वर्षीय बेटा प्रवीण नाथ और 13 वर्षीय चचेरा भतीजा सुनील नाथ की मौत हो गई. बताया गया कि पशुओं को तालाब में पानी पिलाते समय सुनील पानी से बाहर निकलते समय गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए उसकी मां और भाई ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन तीनों की जान चली गई.

करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि बुधवार शाम बागजणा गांव में धर्म तालाब के किनारे पशुओं को पानी पिलाया जा रहा था. इसी दौरान सुनील नाथ पानी से बाहर निकलते समय गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा. पास ही मौजूद उसकी मां लक्ष्मी देवी और भाई प्रवीण नाथ ने उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में कूदकर उसकी मदद की, लेकिन तालाब की गहराई और पानी के बहाव ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय चरवाहों ने यह दृश्य देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में कूदकर तीनों को बाहर निकाला. उन्हें तुरंत करेड़ा चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों में आक्रोश: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर घटना के समय मौजूद नहीं थे. फोन करने पर भी डॉक्टर देर से पहुंचे. इस लापरवाही को लेकर ग्रामीणों और करेड़ा उपप्रधान सुखालाल गुर्जर ने नाराजगी जताई और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की. घटना से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को राज्य आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है.

प्रशासन ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है. लक्ष्मी देवी, प्रवीण नाथ और सुनील नाथ की असामयिक मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के पास सुरक्षा उपाय नहीं थे और बच्चों की देखरेख के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी. ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाबों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराने की मांग की है.

DEATH DUE TO DROWNINGभीलवाड़ा में तालाब में डूबे तीनडूबने से मां बेटे और भाई की मौतBHILWARA POND ACCIDENT

