भीलवाड़ा: डूबते बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदे मां और भाई, तीनों की मौत

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के बागजणा गांव में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. पशुओं को पानी पिलाते समय तालाब में डूबने से 40 वर्षीय लक्ष्मी देवी, उसका 12 वर्षीय बेटा प्रवीण नाथ और 13 वर्षीय चचेरा भतीजा सुनील नाथ की मौत हो गई. बताया गया कि पशुओं को तालाब में पानी पिलाते समय सुनील पानी से बाहर निकलते समय गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए उसकी मां और भाई ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन तीनों की जान चली गई.

करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि बुधवार शाम बागजणा गांव में धर्म तालाब के किनारे पशुओं को पानी पिलाया जा रहा था. इसी दौरान सुनील नाथ पानी से बाहर निकलते समय गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा. पास ही मौजूद उसकी मां लक्ष्मी देवी और भाई प्रवीण नाथ ने उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में कूदकर उसकी मदद की, लेकिन तालाब की गहराई और पानी के बहाव ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय चरवाहों ने यह दृश्य देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में कूदकर तीनों को बाहर निकाला. उन्हें तुरंत करेड़ा चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

