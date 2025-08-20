जैसलमेर : सीमा नगरी जैसलमेर में फिर जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों ने मंगलवार को आर्मी एरिया में कार्रवाई कर एक और संदिग्ध को पकड़ा है. पकड़े गए युवक की पहचान जीवन खान (25) के रूप में हुई है. इसकी पुष्टि करते हुए जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मिला है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं. इस पर पुलिस की ओर से उसे डिटेन कर संयुक्त जांच के लिए भेजा गया है. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी बताया जा सकेगा.

पाकिस्तानी नंबरों से कर रहा था बात : आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी आर्मी एरिया के एक रेस्टोरेंट में काम करता था. गिरफ्तारी के समय वह पाकिस्तानी नंबरों पर कॉल कर रहा था. उसके मोबाइल से कई अन्य पाकिस्तानी नंबर भी सेव मिले हैं. एसपी ने कहा कि शुरुआती पूछताछ के बाद उसे संयुक्त जांच कमेटी को सौंपने की तैयारी है.

अभिषेक शिवहरे, एसपी, जैसलमेर (ETV Bharat jaisalmer)

पहले भी कर चुका है काम : जानकारी के मुताबिक जीवन खान 2-3 साल पहले भी इसी इलाके के एक रेस्टोरेंट में काम कर चुका है. एजेंसियां लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं, जैसे ही उसके मोबाइल पर संदिग्ध कॉल्स एक्टिव पाई गईं, टीम ने तुरंत दबिश दी और गिरफ्तार कर लिया. जैसलमेर जिले में यह मामला कोई पहला नहीं है. इस साल अब तक तीन लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं.

26 मार्च : चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के पास करमों की ढाणी निवासी पठान खान को गिरफ्तार किया गया. 28 मई : कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के पूर्व निजी सहायक शकूर खान को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया. 4 अगस्त : DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने पर गिरफ्तार किया गया.

सेना इलाकों में लगातार जासूसी का खतरा : गौरतलब है कि सीमा से सटे इलाकों में सेना की मूवमेंट और गतिविधियां हमेशा से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर रहती हैं. इसी वजह से यहां छोटे-छोटे कामगारों के रूप में जासूस घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं. जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि पकड़ाया युवक कितने समय से संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहा था और किस-किस तक यह सूचनाएं पहुंचाई गईं.

