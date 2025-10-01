ETV Bharat / bharat

मेहंदीपुर बालाजी में पिकअप ने ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 9 श्रद्धालु घायल

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी में बुधवार सुबह बालाजी मोड़ पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने श्रद्धालुओं से भरे ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आए एक ही परिवार के 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सभी श्रद्धालु बस से उतरे थे और मंदिर तक जाने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुए, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए.

मौके पर अफरा-तफरी: एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि हादसे में घायल सभी श्रद्धालु एक ही परिवार के हैं, जो यूपी के शाहजहांपुर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे. हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस नाकाबंदी कराकर वाहन की पहचान के प्रयास कर रही है. हादसे के तुरंत बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर सिकराय, मानपुर और गीजगढ़ से तीन एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत सिकराय अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 7 श्रद्धालुओं को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है.