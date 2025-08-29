ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज! - UTTARAKHAND ROAD SAFETY

देहरादून में ट्रैफिक नियमों को लोग दिखा रहे ठेंगा, अब बार-बार गलती करने वालों के घर जाकर वाहन किया जाएगा जब्त, ये है प्लान

DEHRADUN TRAFFIC RULE VIOLATION
डिजाइन इमेज (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 4:46 PM IST

5 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में कई लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं. ऐसे में आरटीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए उन लोगों को चिन्हित किया है, जो कि बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं. इनमें से 10 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें अब आरटीओ घर से उठाने वाला है.

देहरादून में लाख सख्ती के बावजूद भी लोग ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर लापरवाही करते नजर आते हैं. एक साफ शहर और विकसित सिविलाइजेशन उस शहर के लोगों के यातायात नियमों के साथ तमाम सिविलाइजेशन के नियमों का पालन करने से झलकती है, लेकिन देहरादून शहर की बात करें तो नियम कानून सड़कों पर पालन करता कोई दूर-दूर तक नजर नहीं आता है. ऐसे में अब देहरादून आरटीओ ने उन लोगों की मार्किंग शुरू कर दी है, जो कि बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं.

DEHRADUN TRAFFIC RULE VIOLATION
देहरादून में वाहनों का रेला (फोटो- ETV Bharat)

कई लोग ऐसे हैं, जिनके लिए ट्रैफिक नियम का पालन न करना, उनके लाइफस्टाइल का एक पहलू बन चुका है. जिस पर अब आरटीओ ने ऐसे लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट फिल्टर की है, जो बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. चालान के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब उन्हें सुधारने के लिए देहरादून आरटीओ ने नया तरीका तलाशा है.

बिना हेलमेट एक व्यक्ति का 42 बार हुआ चालान: देहरादून आरटीओ यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के मुताबिक, इस लिस्ट में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जिसका बिना हेलमेट के 42 बार चालान हो चुका है. इसी तरह से 10 बार से ज्यादा बिना हेलमेट जिन लोगों का चालान हुआ है, ऐसे 10 लोगों को देहरादून आरटीओ ने चिन्हित कर लिया है.

DEHRADUN TRAFFIC RULE VIOLATION
देहरादून में ट्रैफिक का दबाव (फोटो- ETV Bharat)

देहरादून आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि शहर में जो रिपिटेड ऑफेंडर्स हैं, यानी जो एक ही गलती को बार-बार कर रहे हैं, खासकर बिना हेलमेट के जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं, उन पर सख्ती बरती जा रही है. बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 70 फीसदी चांस होता है कि कोई हादसा एक कैजुअल्टी में बदल जाएगी. इसलिए ऐसे लोगों पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है.

"जब आरटीओ कार्यालय में डाटा खंगाला गया तो 10 बार से ज्यादा बिना हेलमेट में चालान कटवाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. आश्चर्य की बात है कि इनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है, जिसका 42 बार हेलमेट न पहनने पर चालान हुआ है." - संदीप सैनी, आरटीओ (प्रशासन) देहरादून

बार-बार गलती करने वाले के घर जाकर वाहन किया जाएगा जब्त: आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इन सभी लोगों की पूरी डिटेल आरटीओ कार्यालय में मौजूद है. इन चिन्हित किए गए 10 रिपिटेड ऑफेंडर्स को आरटीओ की टीम उनके घर में जाकर उनका वाहन जब्त करेगी और उन्हें भी आरटीओ कार्यालय लेकर आया जाएगा.

बच्चों की तरह यातायात नियमों का पढ़ाया जाएगा पाठ: उन्होंने बताया कि बार-बार एक ही नियम का उल्लंघन करने वाले चिन्हित किए गए इन लोगों को देहरादून आरटीओ ऑफिस में 2 घंटे की काउंसलिंग करवाई जाएगी और बच्चों की तरह इन्हें यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा. यदि इन लोगों के पास हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो इन्हें हेलमेट भी दिए जाएंगे.

DEHRADUN TRAFFIC RULE VIOLATION
देहरादून में विक्रम और ई रिक्शा (फोटो- ETV Bharat)

शहर अपनी संस्कृति से बनता है सुंदर: देहरादून आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि शहर को यदि व्यवस्थित और सुंदर रखना है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका शहर के नागरिकों की है. अथॉरिटीज अपना काम करती है, लेकिन शहर की अपनी एक संस्कृति होती है और शहर एक ट्रैफिक उसका परिचय देता है.

उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करना और ना करना यह हमारे संस्कृति का पाठ है. यह हमारे अंदर बचपन से होना चाहिए और तब जाकर ही एक अच्छी सिविलाइजेशन कि उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि हर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो देहरादून जैसे शहर जो की लगातार बढ़ रहा है.

DEHRADUN TRAFFIC RULE VIOLATION
देहरादून में जाम की समस्या (फोटो- ETV Bharat)

यहां पर लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने शहर को और खराब करते जाएंगे. यदि शहर का हर एक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो सड़क पर कभी जाम नहीं लगेगा और अगर जाम जैसी स्थिति बनती भी है तो वो स्मूथ रहेगा. उसमें किसी एक की गलती की वजह से सभी लोगों को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

