दामाद को खिलाना था चिकन करी, मुर्गे को मारी गोली, पड़ोसी की गई जान

कल्लाकुरिची: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में देसी तमंचे से चली गोली से एक शख्स की मौत हो गई. मामला कल्लाकुरिची जिले के कलवरायण पहाड़ियों में कोट्टापुपुथुर ग्राम पंचायत के मेलमादुर गांव की बताई जा रही है.

खबर के मुताबिक, अन्नामलाई नाम का शख्स कभी-कभी जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए अपने घर पर एक अवैध तमंचा रखे हुए था. एक दिन अन्नामलाई का दामाद उनके घर आया हुआ था. उन्होंने दामाद को भोजन कराने के लिए एक मुर्गे को मारकर चिकन करी बनाने का फैसला किया.

इसके बाद उन्होंने घर के बाहर घूम रहे एक मुर्गे को पकड़ने की कोशिश की. लेकिन जब मुर्गा पकड़ में नहीं आया, तो उन्होंने घर के अंदर रखी बंदूक निकाली और मुर्गे पर निशाना साधकर गोली मार दी. हालांकि, निशाना चूक गया और गोली सीधे पड़ोस के घर में सो रहे प्रकाश नाम के युवक के सिर में जा लगी. गोली लगने से प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई.