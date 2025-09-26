दामाद को खिलाना था चिकन करी, मुर्गे को मारी गोली, पड़ोसी की गई जान
दामाद के लिए चिकन करी बनाने के लिए ससुर ने मुर्गे पर गोली चला दी. हालांकि, गोली एक पड़ोसी को लग गई.
Published : September 26, 2025 at 5:25 PM IST
कल्लाकुरिची: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में देसी तमंचे से चली गोली से एक शख्स की मौत हो गई. मामला कल्लाकुरिची जिले के कलवरायण पहाड़ियों में कोट्टापुपुथुर ग्राम पंचायत के मेलमादुर गांव की बताई जा रही है.
खबर के मुताबिक, अन्नामलाई नाम का शख्स कभी-कभी जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए अपने घर पर एक अवैध तमंचा रखे हुए था. एक दिन अन्नामलाई का दामाद उनके घर आया हुआ था. उन्होंने दामाद को भोजन कराने के लिए एक मुर्गे को मारकर चिकन करी बनाने का फैसला किया.
इसके बाद उन्होंने घर के बाहर घूम रहे एक मुर्गे को पकड़ने की कोशिश की. लेकिन जब मुर्गा पकड़ में नहीं आया, तो उन्होंने घर के अंदर रखी बंदूक निकाली और मुर्गे पर निशाना साधकर गोली मार दी. हालांकि, निशाना चूक गया और गोली सीधे पड़ोस के घर में सो रहे प्रकाश नाम के युवक के सिर में जा लगी. गोली लगने से प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई.
इस घटना से हैरान पड़ोसियों ने तुरंत करियालुर पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रकाश का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.
पुलिस ने अवैध रूप से तमंचा रखने वाले शख्स अन्नामलाई को पड़ोसी को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इस मामले में तीन और लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस घटना के बारे में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि, क्या युवक की मौत धोखे से गोली लगने की वजह से हुई या फिर यह सुनियोजित हत्या थी. क्या दोनों के बीच पहले से कोई और दुश्मनी थी. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है.
