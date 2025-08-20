तिरुवनंतपुरम: केरल और कन्नूर जिले की डॉ ग्रीष्मा गौतम ने इस साल की NEET-PG परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है. उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के जरिए सफलता हासिल की है.

डॉ ग्रीष्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा थोट्टाडा के सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की और बारहवीं की पढ़ाई कन्नूर स्थित केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. हालांकि, वह बचपन से ही डॉक्टर बनना नहीं चाहती थीं. इसके बावजूद उन्होंने बारहवीं की पढ़ाई के बाद चिकित्सा की पढ़ाई करने का फैसला किया.

तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल करने से पहले उन्होंने कन्नूर के श्योर शॉट में दो साल तक ट्रेनिंग ली. अपने पिछे एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने लगभग 3,000 ऑल इंडिया रैंक और 530 स्टेट रैंक हासिल की. इसके बाद उन्होंने नीट पीजी परीक्षा की तैयारी के लिए कोझीकोड के DAMS में एक साल की खास कोचिंग ली.

टॉप स्थान से चूकीं

डॉ ग्रीष्मा ने 800 में से 705 अंक प्राप्त किए और इस तरह वह फर्स्ट रैंक केवल दो अंकों से चूक गईं. फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली उम्मीदवार ने 707 अंक प्राप्त किए. उन्होंने बताया कि अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तुलना में इस परीक्षा में कम उम्मीदवार होते हैं, लेकिन टॉप स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी होती है. इस साल 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा को भारत के 301 शहरों के 1052 केंद्रों पर आयोजित किया गया था.

सफलता की रणनीति

डॉ ग्रीष्मा के अनुसार अनुशासित और निरंतर अध्ययन दिनचर्या ही उनकी हाई रैंक का रहस्य है. उन्होंने आठ से नौ महीनों तक एक सुव्यवस्थित अध्ययन योजना का पालन किया और परीक्षा करीब आने पर अपने अध्ययन के घंटों को बढ़ाकर प्रतिदिन 12 घंटे कर दिया. उन्होंने टॉप रैंक हासिल करने के लिए नोट्स पढ़ने, रिवीजन और मॉक सवालों प्रैक्टिस करने पर जोर दिया. उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत और उनके माता-पिता, गौतमन और श्यामा केएस के अटूट सहयोग का प्रमाण है.

