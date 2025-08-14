देहरादून (धीरज सजवाण): उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा से आई भीषण त्रासदी जैसी तस्वीर इसी साल 28 मई को दुनिया ने स्विट्जरलैंड के गांव ब्लाटेन में भी देखी थी. लेकिन वहां पर आपदा प्रबंधन और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने इस त्रासदी को मानव हानि के नजरिए से असर बेअसर कर दिया था. वहां किसी की मौत नहीं हुई. सिर्फ एक व्यक्ति ही मिसिंग था. दरअसल वहां आपदा आने से 10 दिन पहले ही गांव को खाली करवा दिया गया था. धराली में आपदा आने के 34 सेकंड पहले तक किसी को कुछ पता नहीं था.

धराली जैसी आपदा स्विट्जरलैंड के ब्लाटेन गांव में भी आई थी: ठीक धराली जैसी आपदा 28 मई 2025 को स्विट्जरलैंड के ब्लाटेन गांव में भी आई थी. दोनों आपदाओं की तस्वीरें देखने पर वो एक जैसी लग रही हैं. लेकिन धराली में जितनी अधिक संख्या में जन हानि हुई, उसकी तुलना में ब्लाटेन गांव खुशकिस्मत रहा कि वहां सिर्फ एक व्यक्ति लापता रहा, बाकी कोई जनहानि नहीं हुई.

स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड धराली की आपदा में समानता (Video- ETV Bharat)

28 मई 2025 को स्विट्ज़रलैंड की वैलिस घाटी में मौजूद ब्लाटेन गांव प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया. यहां बर्च ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे खिसक गया. ग्लेशियर टूटने से जो सैलाब आया, उसमें मिट्टी, चट्टान, बर्फ के अंबार ने ब्लाटेन गांव का अस्तित्व ही मिटा दिया. लेकिन वहां अर्ली वॉर्निंग सिस्टम हर आपदा से पहले सतर्क कर देते हैं. आपदा से कई दिन पहले आए अलार्म के बाद 19 मई को ही पूरे गांव को खाली करा दिया गया था. यानी 10 दिन पहले ही सतर्कता बरत ली गई थी. गांव के लोग और मवेशी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिए गए थे. 28 मई को वैलिस घाटी के ऊपर बर्च ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा लोत्सचेंटल में गिर गया. इससे 3.1 तीव्रता का भूकंप आया. ब्लाटेन गांव मलबे के नीचे दब गया. यहां भी आपदा राहत के लिए सेना तैनात की गई. लेकिन अलार्म सिस्टम ने पहले ही अपना काम कर दिया था.

ब्लाटेन में आपदा 28 मई को आई थी (ETV Bharat Graphics)

आपदा में लगभग पूरा ब्लाटेन गांव तबाह हो गया था: स्विट्जरलैंड का ब्लाटेन गांव इस आपदा की वजह से 90% मलबे में दब गया. उत्तरकाशी के धराली में जैसे भागीरथी का बहाव बाढ़ और भूस्खलन से रुक गया था, ठीक उसी तरह से वहां पर भी मलबे ने लॉन्जा नदी का प्रवाह रोक दिया था. वहां पर भी एक नई झील बन गई और धीरे धीरे सारे बचे हुए घर भी डूब गए. स्विस गांव ब्लाटेन की आपदा पर शोध के अनुसार अनुमान लगाया गया कि 1 करोड़ घन मीटर से अधिक मलबा 2 वर्ग किलोमीटर में फैल गया. वहीं इस बड़े भूस्खलन और इसके टकराव से घाटी में 3.1 मैग्नीट्यूड से अधिक का लोकल भूकंपीय कंपन महसूस किया गया.

धराली आपदा 5 अगस्त को आई थी (ETV Bharat Graphics)

यहां संभलने का मौका तक नहीं, स्विट्जरलैंड में 10 पहले खाली करवा दिया गया गांव: स्विट्जरलैंड के ब्लाटेन गांव में आयी इस आपदा और उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के कारण और स्वरूप फौरी तौर पर एक जैसे नजर आते हैं. लेकिन नुकसान के मामले में ये दोनों जमीन आसमान का अंतर रखते हैं. जहां एक तरफ उत्तरकाशी के धराली में इस आपदा के दौरान लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और लोग जिंदा मलबे में दफन हो गये. वहीं स्विस गांव ब्लाटेन में पूरे गांव को तकरीबन 10 दिन पहले ही खाली करवा दिया गया था. वहां पर 99.9 फीसदी मानव जीवन का नुकसान नहीं होने दिया गया.

ब्लाटेन और धराली में एक जैसी आपदा आई (ETV Bharat Graphics)

अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने ब्लाटेन के लोगों को बचा लिया: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत पहले से ही दी गई चेतावनी और लगातार हो रही भौगोलिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग करते हुए गांव से 300 लोगों को समय से पहले सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था. यही वजह थी कि एक भी मौत इस घटना में नहीं हई. मात्र एक 64 वर्षीय भेड़ पालक वहां पर मिसिंग है. जबकि धराली में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इस घटना के बाद ब्लाटेन गांव के इलाके को एहतियात के तौर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. वहां लगातार ऊपर से चट्टानें अब भी गिर रही हैं. मलबे में फंसी बड़ी बर्फ की परतें भविष्य में अचानक से कभी भी मड फ्लड का कारण बन सकती हैं.

धराली आपदा में बड़ी संख्या में जनहानि हुई (Photo- ETV Bharat)

स्विट्जरलैंड का अर्ली वॉर्निंग सिस्टम इतना तेज, हम बहुत पीछे? स्विस गांव ब्लाटेन में हुई इस घटना के बाद पुनर्वास का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है. न्यू ब्लाटेन गांव को बसाने की कवायद शुरू हो चुकी है. गांव के पास के बचे हुए इलाकों आइस्टन (Eisten) और वैस्सेनरीड (Weissenried) में लोगों को बसाने की योजना तैयार की गई है. बचे हुए पुराने ब्लाटेन के हिस्से भी इसमें शामिल हैं. स्विट्जरलैंड में इस पुनर्निर्माण को लेकर टाइम लाइन भी तैयार कर के पब्लिक कर दी गई है.

लेकिन ब्लाटेन में जनहानि नहीं हुई (PHOTO- AFP)

ब्लाटेन में गांव फिर से बसाने की योजना भी बन गई: साल 2025–2026 में स्थायी सड़क, बिजली-पानी बहाल करना, मलबा हटाना और झील का पानी निकालना. 2027 तक अस्थायी घर बनाना. 2028 से आगे नया गांव, गिरजाघर, दुकानें, होटल और घर बनाना तो वहीं 2030 तक नए गांव में बसाना शुरू कर देंगे. इसके डिज़ाइन के लिए मशहूर आर्किटेक्चर फर्म हर्ज़ोग एंड डी म्यूरोन को चुना गया है. वहीं इसके अलावा वहां पर भूगर्भीय खतरे को देखते हुए पूरी घाटी को रेड ज़ोन घोषित किया गया है. जहां भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन का उच्च जोखिम है. मलबे की परत (लगभग 35 मीटर मोटी) पर निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें फंसी बर्फ को पिघलने में दशकों लगेंगे.

खीर गंगा की बाढ़ ने पूरे धराली कस्बे को तबाह कर दिया (Photo- ETV Bharat)

वरिष्ठ ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉ पीएस नेगी ने कही ये बात: वरिष्ठ ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉ पीएस नेगी जिन्होंने स्विट्जरलैंड समेत अनेक यूरोपीय देशों में ग्लेशियर और उनके प्रभाव पर अध्ययन किया है, का कहना है दोनों आपदाएं एक जैसी ही थीं. लेकिन विकसित देशों में टेक्नोलॉजी भी आधुनिकतम है. डॉ नेगी ने कहा कि-

हमारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा उपयोग कर रहा है, वो आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होगा. अभी साइंस और सोसाइटी का इंटीग्रेशन उतना अच्छा नहीं है. साइंटिफिक फैक्ट, सोसाइटी और एजुकेशन लेवल पर थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं. यूरोप और अन्य महाद्वीपों के देशों में जो साइंस उनका है, उसके अनुसार उनका प्री वॉर्निंग सिस्टम तेज है. अगर आपदा की जानकारी आपको दो-चार घंटे पहले भी मिल जाती है तो बचाव का काफी समय मिल जाता है. धराली आपदा की किसी को भनक ही नहीं थी. इतना नुकसान होगा इसका आकलन भी नहीं था.

-डॉ पीएस नेगी, वरिष्ठ ग्लेशियर वैज्ञानिक-

वरिष्ठ ग्लेशियर वैज्ञानिक डॉ पीएस नेगी ने बताया कि ब्लाटेन में मौसम और आपदा से संबंधित आंकड़े लोगों के पास भी मौजूद रहते हैं. वहां पहाड़ पर जैसे ही जरा भी अधिक बर्फ गिरती है तो वहां लगा सिस्टम उस बर्फ को हटा देता है. हमारे यहां भी जल्दी ही ऐसे सिस्टम काम करने लगेंगे.

स्विट्जरलैंड में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के कारण ब्लाटेन गांव 10 दिन पहले खाली कराया गया था (PHOTO- AFP)

शोध कर्ताओं को सता रही है चिंता: इधर उत्तराखंड के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमपीएस बिष्ट का कहना है कि-

जिस तरह से हिमालय एक बड़ी संवेदनशील पर्वत श्रृंखला में आता है, तो वहीं यूरोप के आल्प्स पर्वतमाला और हिमालय में कई समानताएं देखने को मिलती हैं. इनमें होने वाले क्लाइमेट चेंज और यहां आने वाली आपदाओं में भी ये समानता देखने को मिलती है. एशिया के लोग स्टडी के लिए आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं पर शोध करते है. डॉ एमपीएस बिष्ट ने भी इनकी भौगोलिक संरचनाओं पर काफी अध्ययन किया है.

-डॉक्टर एमपीएस बिष्ट, वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट-

हिमालय और आल्प्स में हैं समानताएं: डॉ बिष्ट ने कहा कि हिमालय बनने के कालखंड के दौरान ही आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण हुआ है. इसीलिए यहां कई समानताएं देखने को मिलती हैं. उन्होंने बताया कि इन दोनों जगहों पर समान ग्लेशियर हैं. पर्यावरणीय बदलावों का असर दोनों जगह एक सा है. ग्लेशियर लेक और उनसे आने वाली आपदाएं भी एक जैसी ही हैं. डॉ बिष्ट का कहना है कि-

वहां के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में एक बड़ा अंतर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और शोध का है. वहां के लोग तकनीक और स्टडी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. बजाय बाद में नुकसान की भरपाई करने के. स्विस गांव ब्लाटेन की घटना में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और जन जागरूगता का अहम रोल रहा है. उत्तराखंड में रैणी और धराली आपदाओं में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम कहीं दिखाई ही नहीं दिया.

-डॉक्टर एमपीएस बिष्ट, वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट-

रैणी आपदा के बाद भी नहीं लगे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम: वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमपीएस बिष्ट ने उत्तराखंड में बीते समय में आई कुछ आपदाओं का उदाहरण देते हुए बताया 2021 में उत्तराखंड में आई रैणी आपदा के बाद केंद्र सरकार ने ग्लेशियर मूवमेंट मॉनटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के सख्त निर्देश दिये थे. लेकिन हम लोग पहले बचाव करने के बजाय आपदा होने के बाल रिलीफ और रेस्क्यू में ज्यादा भरोसा रखते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे यहां जब निर्माण कार्य शुरू होते हैं, तो उस टाइम उसके डिजाइन और डीपीआर में आपदा के दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया जाता है. जब बाद में मजदूर इस गलती की भेंट चढ़ते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं.

ब्लाटेन गांव आपदा की भेंट चढ़ गया (PHOTO- AFP)

विकसित देशों जैसी टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत: उन्होंने कहा कि विदेशों में वहां की टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस है. हमने इतने सालों के बावजूद भी उस एडवांसमेंट को अडॉप्ट नहीं किया है. उनका कहना है कि आज आपदा प्रबंधन में इतना खर्च होने और तमाम अनुभवों के बाद भी इतना फर्क क्यों. ब्लाटेन और धराली की आपदा में क्या समानता है और आपदा प्रबंधन के नजरिये में कितना बड़ा फर्क है, ये साफ दिख रहा है.

स्विट्जरलैंड के ब्लाटेन गांव में आई आपदा (PHOTO- AFP)

उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव ने क्या कहा: ईटीवी भारत ने धराली आपदा से पहले कोई अलर्ट नहीं मिलने पर इस बारे में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से बात की. सुमन ने कहा कि-

अभी जो मैसेज आते हैं, उनको लेकर हम अलर्ट रहते हैं. इन मैसेज में से कुछ अलर्ट सही होते हैं, कुछ गलत निकल जाते हैं. हम समझते हैं कि धराली आपदा कैसे हुई, इस बारे में रिजल्ट पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. लेकिन हमारे सारे संस्थान जैसे काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारा पूर्वानुमान ज्यादा सटीक होगा.

-विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव, उत्तराखंड-

ये भी पढ़ें: