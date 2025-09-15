ETV Bharat / bharat

36 साल बाद अपने परिवार से मिली मानसिक रूप से बीमार महिला

नागपुर के क्षेत्रीय मानसिक चिकित्सालय परिसर में एक लड़की को तीन दशक पहले लापता हुई उसकी मां से मिलवाया

TEARFUL REUNION
36 साल बाद अपने परिवार से मिली मानसिक रूप से बीमार महिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 1:51 PM IST

5 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के नागपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला 36 साल बाद अपने परिवार से मिली. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तीन दशक पहले लापता हुई उसकी मां अब इस दुनिया में जिंदा होगी और उससे मिल सकेगी, लेकिन समाज सेवियों, डॉक्टरों और पुलिस के प्रयासों से 36 साल बाद मां और बेटी की मुलाकात हुई.

शनिवार (13 सितंबर) को नागपुर के क्षेत्रीय मानसिक चिकित्सालय परिसर में दोनों की मुलाकात हुई. इस दौरान यह पल देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए. इतने सालों तक न मिलने के दर्द और फिर दोबारा मिलने के बाद का यह सफर आखिरकार आंसुओं भरी खुशी में समाप्त हुआ.

क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल में इलाज
मोना (बदला हुआ नाम) नामक एक महिला का क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं. कुछ साल पहले नागपुर स्थित सरकारी प्रियदर्शिनी महिला आश्रय गृह से उसे यहां भर्ती कराया गया था. डॉ पंकज बागड़े उसका इलाज कर रहे थे. समाज सेवा अधीक्षक कुंदा बिडकर उसकी काउंसलिंग करके उसके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे. इलाज के दौरान मोना से बातचीत करते हुए उन्हें कुछ अस्पष्ट जानकारी मिली.

अधूरी जानकारी के तार जोड़ते हुए उन्होंने मोना के परिवार की तलाश करने का फैसला किया. 'मोना ने बताया कि उसके पिता डाकघर में काम करते थे, तो कभी कहती थी कि वह बुटीबोरी-भंडारा इलाके से ताल्लुक रखते हैं.' इस जानकारी के आधार पर बिडकर ने पुलिस, डाक विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से रिश्तेदारों की तलाश शुरू की. आखिरकार मोना और उसके परिवार से मुलाकात हुई.

पुलिस अधिकारी उषा कोंडलकर की मदद से तलाशी अभियान शुरू हुआ
MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गोकुल महाजन और पुलिस अधिकारी उषा कोंडलकर की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया. उषा कोंडलकर ने डाकघर में काम करने वाले परिवार के सदस्यों के घर जाकर जांच शुरू की. पुलिस अधिकारी उषा कोंडलकर ने उस जगह जाकर काउंसलर बिडकर को वीडियो कॉल किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

इस बीच एक दिन पुलिस अधिकारी कोंडलकर ऐसी ही जगह गईं और बिडकर को वीडियो कॉल किया. हालांकि, इस बार मोना ने घर के सदस्यों की सही पहचान कर ली. इसके बाद परिवार के सदस्यों को उनकी बेटी का नंबर मिला.पहली बार अपनी मां की आवाज सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए.

उन्होंने कहा,"मेरी मां खो गई थीं. उस समय हमें लगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं. हम इसी बात को सच मानकर ज़िंदगी जीते रहे.आज 36 साल बाद मैं अपनी मां से फिर मिली हूं. ये सपना है या हकीकत, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा.मेरी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती."

लड़की भावुक हुई
लड़की ने यह भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त की. बिडकर ने प्रियदर्शिनी महिला छात्रावास, वरुडकर की अधीक्षक से संपर्क किया और आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी कीं. उसके बाद, मरीज की बेटी, बहन, भाई, दामाद, पोते-पोतियां और अन्य रिश्तेदार सभी मनोरोग अस्पताल में दाखिल हुए.जब सभी ने उसे गले लगाया, तो अस्पताल परिसर में एक भावुक माहौल बन गया.

मोना को घर भेजे जाने के समय क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सतीश हुमाने मौजूद थे. उन्होंने कहा, "36 साल बाद इस महिला मरीज का अपने परिवार से मिलना हमारे अस्पताल के लिए गर्व का क्षण है."

मानसिक बीमारी अंत नहीं
यह डॉक्टरों, समाज सेवा अधीक्षक, नर्सिंग अधिकारी और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है. यह इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि अगर मानसिक बीमारी के लिए उचित इलाज और करुणामयी देखभाल मिले, तो एक मरीज समाज में कैसे सक्षम बन सकता है. मां-बेटी की इस यात्रा ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया कि मानसिक बीमारी अंत नहीं है. उचित इलाज, देखभाल और करुणा की मदद से मानसिक रूप से बीमार मरीजों का जीवन फिर से संवारा जा सकता है.

नागपुर के क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल ने न केवल एक मरीज, बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशियां ला दी हैं. महिला 36 साल पहले लापता हो गई थी, इसलिए उसके पास अपने परिवार का कोई फोन नंबर नहीं था. इतना ही नहीं, उसके पास अपने घर का सही पता भी नहीं था. चूंकि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए उसे याद रखना और सटीक जानकारी देना मुश्किल था.

ऐसे में सभी एजेंसियों ने महिला के परिवार का पता लगाने और माँ-बेटी को फिर से मिलाने का हर संभव प्रयास किया. यह सरकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की दृढ़ता और संवेदनशीलता को दर्शाता है.

