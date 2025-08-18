मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै के विधवा के प्रेम संबंध को लेकर मर्डर का एक बड़ा मामला सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. दरअसल, 24 साल की विधवा 21 साल के एक युवक से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी. लड़की के पिता बेटी के इस नए प्रेम संबंध के सख्त खिलाफ थे.

बता दें कि, युवती पहले से शादीशुदा थी. वह पति की मौत के बाद दूसरे युवक से प्रेम करने लगी थी और शादी करके दोबारा अपनी गृहस्थी बसाने का ख्वाब देख रही थी. हालांकि, युवती का यह सपना हकीकत में तब्दिल होने से पहले ही सबकुछ बिखर गया.

21 साल का युवक मदुरै जिले के मेलूर के पास भूतमंगलम के पोट्टापट्टी इलाके का निवासी था. वह 24 की विधवा युवती से प्यार करने लगा था. शनिवार की रात अय्यप्पट्टी फोर-लेन हाईवे पर प्रेमी और प्रेमिका दोपहिया वाहन पर सवार थे. उसी समय, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

जिस कार से यह हादसा हुआ, उसमें से गिरोह के सदस्य बाहर निकला और युवक पर बुरी तरह हमला करके मौके से फरार हो गया. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी . इस हमले में युवक की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

इसके अलावा, गंभीर रूप से घायल युवती को मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है. कोट्टमपट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, लड़की का परिवार इस प्रेम संबंध को लेकर खुश नहीं थे. वे इसको लेकर विरोध भी जता चुके थे. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. ऐसे में इस हत्याकांड को लेकर शक की सुई लड़की के पिता और रिश्तेदारों पर जाकर टिक गई है.

कोट्टमपट्टी पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को लड़की के पिता और दो अन्य रिश्तेदार पर इस घटना में शामिल होने का संदेह है.

