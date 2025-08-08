देहरादून (उत्तराखंड): उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा ने देश-दुनिया को हिलाकर रख दिया. इस आपदा की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है. धराली का ताजा वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. यहां पल भर में एक टावर उखड़कर खीरगंगा नदी के मलबे में समा गया. जबकि एक घर तिनके की तरह नदी में बहता हुआ दिखाई दिया. इस घटना को स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया.

धराली में नदी में बहता दिखा घर: खीर गंगा नदी के मलबे में पूरा कस्बा दफन हो गया. जो कस्बा रोजाना लोगों से गुलजार रहता है. वहां अब मलबे और वीरानी के सिवा कुछ भी बचा नहीं है. लोग मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं. जबकि रेस्क्यू कार्य में सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस जुटी हुई है. आपदा में कई आलीशान मकान और होटल की बिल्डिंग ध्वस्त होकर मलबे में दब गए, दूर-दूर तक बस तबाही के निशान नजर आ रहे हैं. आपदा से पहले धराली मार्केट में सबकुछ सामान्य था, लोग रोजाना की तरह मार्केट से खरीदारी कर रहे थे.लेकिन अचानक आए सैलाब ने 34 सेकंड में सब कुछ खत्म कर गया.

उत्तरकाशी धराली आपदा में सब कुछ तबाह (Video-ETV Bharat)

आपदा के बाद धराली में छाया सन्नाटा: किसी को भी बचने का मौका तक नहीं मिला. कुछ देर पहले तक जहां चहल-पहल थी वहां अब सन्नाटा पसर हुआ है.खीर गंगा में आए सैलाब में टावर उखड़कर मलबे में समा गया. जबकि एक घर नदी में तिनके की तरह बहता हुआ दिखाई दिया. इस मंजर को स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया. धराली में मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए तमाम रेस्क्यू टीमें दिन रात लगी हुई हैं. कई लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं. रेस्क्यू में लगी टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं. जबकि जो लोग लापता हैं उनके परिजन उनकी घर वापसी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं.

धराली मार्केट का मिटा नामोनिशान: लोगों के आंखों में अभी भी इस भयावह मंजर की तस्वीर साफ दिख रही है. बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा नदी में भयंकर सैलाब आया. खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने धराली मार्केट के नामोनिशान मिटा दिया. आपदा के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान जारी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वहीं बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को फोन कर नुकसान की जानकारी ली थी. वहीं रेस्क्यू के चौथे दिन भी आपदा में फंसे लोगों को हैली से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

पढ़ें: