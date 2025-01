ETV Bharat / bharat

लुधियाना में लोहड़ी समारोह के दौरान लड़की के सिर में गोली लगी, जांच में जुटी पुलिस - A GIRL WAS SHOT IN THE HEAD

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 13, 2025, 9:56 PM IST

लुधियाना: जहां पूरा पंजाब लोहड़ी मना रहा है और पतंग उड़ा रहा है, वहीं आज लुधियाना से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है कि लुधियाना के माधोपुरी गली नंबर 3 में हवाई फायरिंग के दौरान एक 11 साल की लड़की के सिर में गोली लग गई. जिसके बाद आनन-फानन में लड़की को घायल हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस्ती जौधेवाल थाने की पुलिस मामले कि, जांच कर रही है. यह घटना न्यू माधोपुरी की गली नंबर तीन में हुई. घायल लड़की की पहचान आशियाना के रूप में हुई है. इस मामले की जांच को लेकर पुलिस इलाके में कई छतों पर ड्रोन की मदद भी ले रही है. जानकारी साझा करते हुए एसीपी दविंदर कुमार चौधरी ने कहा कि, यह हादसा दोपहर के समय हुआ जब लड़की छत पर खेल रही थी तभी एक गोली उसके सिर में लग गई. उन्होंने कहा कि गोली बालों में फंस गई जिसके कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आई. उन्होंने कहा कि लड़की को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है. उन्होंने आगे कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है. दविंदर चौधरी ने बताया कि, ऐसा लगा है कि, किसी ने हवा में गोली चलाई, जिससे गोली ऊपर की ओर उड़कर बच्ची के सिर में जा लगी.

बच्ची के सिर से गोली निकाली जा चुकी है. वहीं, बच्ची के परिजनों ने मांग की है कि जिसने भी ऐसा किया है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. पुलिस ने आसपास की छतों पर भी छापेमारी की है, जहां लोहड़ी के मौके पर डीजे बजाए जा रहे थे. वहां भी जांच की जा रही है. ये भी पढ़ें: दिल्ली में शीशमहल, राजमहल की लड़ाई अब झुग्गी पर आई! BJP बोली, 'बौखलाहट में केजरीवाल की पार्टी'