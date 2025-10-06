ETV Bharat / bharat

SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 6 मरीजों की मौत

हादसे में कई मरीज गंभीर घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. घटना के बाद सीएम भजनलाल और मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी अस्पताल पहुंचे.

SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग
SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 5:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital) में देर रात बड़ा हादसा हो गया. अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि ICU में भर्ती 6 मरीजों की मौत हो गई. हादसा करीब देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुआ. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ.

ICU में धुआं उठते ही मचा हड़कंप: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि आग लगने और दम घुटने के कारण छह लोगों की मौत हो गई है और अन्य घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है. अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि अचानक ICU से धुआं उठने लगा. लोगों ने इसकी जानकारी अस्पताल स्टाफ को दी, लेकिन शुरुआत में कोई मौके पर नहीं पहुंचा. धीरे-धीरे धुएं से पूरा ट्रॉमा सेंटर भर गया और मरीज़ों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. कुछ ही मिनटों में हालात गंभीर हो गए और कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई.

SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग
सीएम भजनलाल पहुंचे अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के वार्ड में एसी के शॉर्ट सर्किट से लगी आग

सीएम और बेढम पहुंचे मौके पर: हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत अस्पताल पहुंचे. उनके साथ मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया. दोनों नेताओं ने अस्पताल प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी और राहत कार्यों की समीक्षा की. भजनलाल शर्मा ने कहा कि हादसे की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फायर ब्रिगेड ने घंटों बाद पाया आग पर काबू: अग्निशमन विभाग की लगभग आधा दर्जन टीमें रातभर मौके पर मौजूद रहीं. आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को करीब दो घंटे का समय लगा. आग पर काबू पाने के बाद ट्रॉमा सेंटर के सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अस्पताल के बाहर एहतियात के तौर पर चिकित्सकों की टीम लगाई गई, जो मरीजों का प्राथमिक उपचार कर रही थी.

6 की मौत, जांच जारी: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि घायल मरीजों का इलाज जारी है. ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉ. अनुराग धाकड़ ने पुष्टि की कि फिलहाल छह मौतों की आधिकारिक पुष्टि की गई है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण माना जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिस ICU में आग लगी थी, वहां 11 मरीज थे और बगल वाले ICU में 13 मरीज भर्ती थे.

सड़क पर पहुंचे मरीज और परिजन: आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया. डर के चलते कई मरीजों के परिजन अपने प्रियजनों को लेकर अस्पताल से बाहर भागे. कुछ मरीजों को परिजन बेड सहित अस्पताल से बाहर लेकर आए. कई मरीज सड़क पर लेटे हुए दिखे, जहां बाहर मौजूद डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

SMS TRAUMA CENTRE FIREJAIPUR HOSPITAL FIREJAIPUR ACCIDENTSMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आगSMS HOSPITAL FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.