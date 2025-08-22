ETV Bharat / bharat

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश जाएगा.

BSF महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के नेतृत्व में बांग्लादेश जाएगा प्रतिनिधिमंडल (फाइल फोटो ANI)
Published : August 22, 2025 at 1:36 PM IST

नई दिल्ली: बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी 25 से 28 अगस्त तक बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच होने वाले 56वें ​​डायरेक्टर जनरल लेवल बोर्डर कोर्डिनेशन सम्मेलन के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए ढाका जाएंगे.

एक अधिकारी के अनुसार बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल बीजीबी के साथ अपनी बैठक के दौरान सात हाई प्रायोरिटी वाले मुद्दों को उठाएगा. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में बीएसएफ कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमले की रोकथाम, सीमा पार अपराध, सिंगल रॉ फेंसिंग का निर्माण, बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूहों (IIGs) के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा.

अधिकारी ने कहा, "बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, कोर्डिनेशन बोर्डर मैनेजमेंट प्लान(CBMP) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त प्रयास, विश्वास निर्माण उपाय (CBM) और अन्य मुद्दों से संबंधित मुद्दों को भी उठाएगा."

बीजीबी के महानिदेशक से करेंगे मुलाकात
चौधरी के नेतृत्व में बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल, बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व वाले बीजीबी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा. बांग्लादेश में अवामी लीग के नेतृत्व वाली शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद यह दूसरी ऐसी बैठक है.

इस साल फरवरी में बीजीबी का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया था और बीएसएफ-बीजीबी महानिदेशक स्तर की वार्ता में शामिल हुआ था. अधिकारी ने कहा, "यह सम्मेलन सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर कोर्डिनेशन के लिए आयोजित किया जा रहा है."

बोर्डर ऑथोरिटीज के लिए संयुक्त भारत-बांग्लादेश दिशानिर्देश - 1975 में यह परिकल्पना की गई है कि तत्काल प्रशासनिक चिंता के मामलों पर चर्चा करने के लिए दोनों संबंधित देशों के सीमा प्राधिकारियों के बीच लगातार संपर्क होना चाहिए.

बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक अश्विनी कुमार के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल और बीडीआर (अब बीजीबी) के पूर्व महानिदेशक मेजर जनरल काजी गुलाम दस्तगीर के नेतृत्व में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने आपसी सीमा समस्याओं पर चर्चा करने के लिए पहली बार 2 दिसंबर, 1975 को कोलकाता में मुलाकात की.

हर साल होती हैं बैठकें
तब से 1993 तक महानिदेशक बीएसएफ और महानिदेशक बीजीबी के बीच बैठकें भारत और बांग्लादेश में बारी-बारी से हर साल आयोजित की जाती रहीं. भारत और बांग्लादेश के गृह सचिवों के बीच 7 से 9 अक्टूबर, 1993 तक ढाका में हुई चर्चाओं के दौरान, यह सहमति हुई कि बीएसएफ और बीजीबी के बीच महानिदेशक स्तर की बैठकें द्विवार्षिक होंगी.

उक्त बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के सहमत सारांश में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पारस्परिक हितों और चिंताओं के क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान विभिन्न स्तरों पर घनिष्ठ संपर्क और निरंतर सार्थक संवाद के माध्यम से सोल्व किया जा सकता है.

तदनुसार, महानिदेशक बीएसएफ और महानिदेशक बीजीबी साल में दो बार, बारी-बारी से दिल्ली और ढाका में बोर्डर कोर्डिनेशन मीटिंग करते रहे हैं और इन बैठकों की चर्चाओं का संयुक्त रिकॉर्ड प्रत्येक बैठक के बाद गृह मंत्रालय को भेजा जाता है.

