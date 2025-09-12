ETV Bharat / bharat

आईएमए में स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान हादसा, पूल में डूबने से केरल के कैडेट की मौत

कैडेट बालू एस आर्मी कैडेट कॉलेज से स्पेशल कमीशंड ऑफिसर के रूप में चयनित हुए थे, इन दिनों तैराकी की ट्रेनिंग चल रही थी

CADET DROWNED IN IMA
IMA में हादसा (Concept Image- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) में बुधवार शाम को तैराकी प्रशिक्षण के दौरान कैडेट की डूबने से मौत हो गई है.आईएमए प्रबंधन ने घटना की जांच शुरू कर दी है. पता लगाया जा रहा है कि हादसे के पीछे किसी की लापरवाही है या अन्य कोई वजह तो जिम्मेदारी नहीं है. रात में मिलिट्री अस्पताल से कैंट कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद आईएमए के अफसर शव अपने साथ ले गए.

आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान हादसा: कैंट कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे मिलिट्री अस्पताल से कैडेट की मौत की सूचना मिली. पुलिस को सूचना मिलने के बाद जांच करने के बाद जानकारी मिली कि आईएमए में अफसर बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे 33 वर्षीय कैडेट बालू एस निवासी केरल, त्रिवेंद्रम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. कैडेट बालू एस का चयन आर्मी कैडेट कॉलेज के माध्यम से स्पेशल कमीशंड ऑफिसर के तौर पर हुआ था.

तैराकी ट्रेनिंग के दौरान कैडेट की डूबकर मौत: चयन के बाद आईएमए में कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा था. पुलिस को सेना के अधिकारियों ने बताया है कि आईएमए में इन दिनों इस बैच के कैडेटों का तैराकी का सेशन चल रहा है. इसके लिए कैडेट भी तैयारी में लगे थे. बुधवार शाम को आईएमए परिसर स्थित स्विमिंग पूल में बालू एस डूब हुए मिले. उन्हें मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया. मिलिट्री अस्पताल में बालू एस को मृत घोषित कर दिया गया. जिसके बाद कैंट कोतवाली ओर कैडेट के परिवार को सूचना दी गई थी. उसके परिजन देहरादून आकर शव अपने साथ ले गए.

बता दें कि एसीसी (Army Cadet College) के जरिए चयनित कैडेट तीन साल की ग्रेजुएशन डिग्री के साथ शुरुआती सैन्य प्रशिक्षण पूरा करते हैं. उसके बाद चौथे साल में आईएमए के कड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और अपनी अंतिम ट्रेनिंग पूरी करके पास आउट होते हैं.

आईएमए में पहले भी हुई हैं घटनाएं: आईएमए में इससे पहले भी सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स की मौत की घटनाएं हो चुकी हैं. अगस्त 2017 में दो कैडेट की 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान मौत हो चुकी थी. साल 2019 में लांघा रोड के पास एक कैडेट रात के नेविगेशन प्रशिक्षण के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से गंभीर घायल हो गया था और उसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पुलिस कर रही है मामले की जांच: कैंट कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि-

आईएमए में कैडेट की डूबकर मौत का मामला सामने आया है. शव का पंचायतनामा किया गया है. साथ ही अकादमी में घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच की जाएगी.
-कैलाश चंद्र भट्ट, कोतवाली प्रभारी, कैंट-

ये भी पढ़ें: IMA कैडेट अमूल रावल की पहाड़ी से गिरकर मौत, चार महीने पहले की थी ज्वाइनिंग

