बच्चे ने अचानक एयर गन का ट्रिगर दबा दिया, गोली लगते ही मौके पर भाई ने दम तोड़ा

सिरसी: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. जिले के सिरसी इलाके में एक 7 साल के बच्चे ने खेलते समय गलती से अचानक एयर गन का ट्रिगर दबा दिया. इस घटना में उसके 9 साल के बड़े भाई की मौत हो गई.

यह घटना उस समय हुई जब बसप्पा उंडियार के दो बेटे एक घर के आंगन में खेल रहे थे. इस घटना में लड़के की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक का परिवार हावेरी का रहने वाला है.

सोमनल्ली और राघवेंद्र हेगड़े के सुपारी के बगीचे में बंदरों के आतंक को रोकने के लिए नितीश गौड़ा एयर गन से बगीचे की रखवाली कर रहे थे. शुक्रवार सुबह नितीश गौड़ा काम पर आए और मोबाइल नोट लेने हेगड़े के घर गए. ईद मिलाद की छुट्टी होने के कारण तीन बच्चे वहां खेल रहे थे.

नितीश गौड़ा को देखकर बच्चे उनकी ओर दौड़े. इसी दौरान बच्चे ने नितीश के हाथ में पकड़ी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया. गोली लगने से उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई.

घर के मालिक ने बताया कि, जब यह घटना हुई, तब वह अपने घर पर मौजूद नहीं था. वह बगीचे में गया हुआ था. उनका कहना था कि, हर रोज तीन बच्चे उनके घर पर खेलना आया करते थे. वे उनकी मां का दिया हुआ नाश्ता खाते थे और स्कूल जाते थे. आज छुट्टी होने की वजह से बच्चे रात 9 बजे तक उनके घर पर ही थे.