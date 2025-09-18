ETV Bharat / bharat

असम के इस शख्स ने बनाया बांस का 'ड्रीम हाउस', घर में प्रकृति की सुंदरता देख दंग रह जाएंगे!

बांस के घर क्यों ध्यान आकर्षित कर रहे हैं समय के साथ, खासकर ग्रामीण असम में, पारंपरिक बांस के घर कम होते जा रहे हैं. उसके स्थान पर अब कंक्रीट की इमारत दिखाई देती हैं. हालांकि, कंचन बरुआ ने कंक्रीट की बजाय पूरी तरह से बांस से एक शानदार दो मंजिला घर बनाने का साहसिक कदम उठाया.

इस साल, असम के शिवसागर जिले के एक छोटे से कस्बे आमगुड़ी में कंचन बरुआ का दो मंजिला बांस का घर में, एक स्थानीय निवासी द्वारा बनाए गए एक अनोखे बांस के घर ने लोगों का ध्यान खींचा है. खामुन गांव के निवासी कंचन बरुआ ने एक बेहतरीन दो मंजिला बांस का घर बनाकर अपने सपने को हकीकत में बदल दिया है और आधुनिक आवास में बांस की स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाया है.

पर्यावरणीय स्थिरता, सततता और इसके बहुमुखी उपयोगों में बांस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है. दुनिया भर में, यह दिवस बांस के संरक्षण और उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.

आमगुड़ी: आज विश्व बांस दिवस है. यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद तो होता ही है, साथ ही साथ बांस मनुष्य के जीवन में एक खास स्थान भी रखता है. यह विभिन्न उत्पादों, जैसे निर्माण सामग्री, कपड़े और फर्नीचर में इस्तेमाल होता है.

बांस के घर की विशेषताएं

कंचन पिछले तीन सालों से इस बांस के घर पर काम कर रहे हैं. वह उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय बांस जैसे जटी, मोखल और भोलुका का सावधानीपूर्वक चयन करते हैं. जिन्हें वह उपयोग से पहले टिकाऊपन बढ़ाने के लिए एक तालाब में भिगोते हैं. इस घर को आगे चलकर तीन मंजिल तक बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. अब तक उन्होंने तीन कमरे पूरे कर लिए हैं.

कुछ मुख्य विशेषताएं

बांस के इस खूबसूरत घर के सामने एक खुला बरामदा है, जिसके चारों ओर टोकोउ ताड़ के पेड़ लगे हैं, जो इसे एक पारंपरिक और आकर्षक रूप देते हैं. दीवारों, छतों, खंभों और फर्श के लिए अब तक 1000 से ज्यादा बांस के खंभों का इस्तेमाल किया जा चुका है. सीमेंट के फर्श की बजाय, घर में फर्श के लिए बुने हुए बांस के चटाइयों का इस्तेमाल किया गया है.

असम में बांस का 'ड्रीम हाउस' (ETV Bharat)

पहली मंजिल की छत पर कई परतें हैं. पहले कच्चा बांस, फिर बुने हुए बांस के चटाइयां (गंधोई), और आखिरी में ऊपर बांस की जाली की एक परत चढ़ाई गई है. इस अनोखे घर के निर्माण में किसी भी सिंथेटिक मैटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है. पूरा घर प्राकृतिक संसाधनों से बना है. दीवारें जटी बांस से बनी हैं, और दीमक के संक्रमण को रोकने और लंबे समय तक चलने के लिए इस्तेमाल से पहले बांस को पानी में भिगोया जाता था. इस घर को बनाने में 7 से 10 स्थानीय कारीगरों को लगाया गया था.

बांस क्यों महत्वपूर्ण है

कंचन बरुआ इस बात पर जोर देते हैं कि बांस का पारिस्थितिक और पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है, खासकर ग्रामीण इलाकों में इसका महत्व कुछ ज्यादा ही है. कंक्रीट की इमारतों की तुलना में, बांस के घर गर्मियों में ठंडे, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं. उनका प्रोजेक्ट दर्शाता है कि कैसे बांस अभी भी एक विश्वसनीय, टिकाऊ और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन निर्माण सामग्री हो सकता है.

आमगुड़ी में कंचन बरुआ का दो मंजिला बांस का घर (ETV Bharat)

भारत में बांस को लेकर क्या कहता है कानून?

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत बांस को आधिकारिक तौर पर एक वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया था. हालांकि, 2017 में एक संशोधन ने बांस को घास के रूप में फिर से परिभाषित किया, जिससे वन क्षेत्रों के बाहर इसकी खेती और कटाई पर लगे प्रतिबंध हट गए. इस कदम ने किसानों और कारीगरों को बांस उगाने और उसका अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार दिया है.

विश्व बांस दिवस के बारे में

विश्व बांस संगठन (WBO) ने 2009 में बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस घोषित किया था. लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को अपनाया, जिसका उद्देश्य बांस को 'मानवता का मित्र' और सतत जीवन में एक प्राकृतिक साथी के रूप में बढ़ावा देना था. इस पहल की शुरुआत WBO के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय पर्यावरणविद् कामेश सलाम ने की थी.

आमगुड़ी में कंचन बरुआ का दो मंजिला बांस का घर (ETV Bharat)

असमिया की सदियों पुरानी कहावत, "जार नइ बाह, तार नइ साह" (बांस के बिना, शक्तिहीन) आज भी सत्य है. बाड़ लगाने से लेकर मछली पकड़ने तक, घरेलू सामान से लेकर घर बनाने तक, बांस ग्रामीण जीवन में गहराई से समाया हुआ है. कंचन बरुआ का बांस का घर सिर्फ एक संरचना नहीं है, यह स्थिरता, विरासत और आशा का प्रतीक है.

