80 साल के शख्स की भोजन नली में फंसा 9 इंच का दातून, डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक निकाला

भुवनेश्वर: ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने सोमवार को एक घंटे की सर्जरी के बाद 80 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति की भोजन नली से 9 इंच लंबा दातून सफलतापूर्वक निकाला. दक्षिण ओडिशा के लोगों के लिए ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ग्रासनली से 9 इंच लंबा दालून निकाला है.

गंजम जिले के बेलगुंठा ब्लॉक के अंतर्गत नटंगा गांव के 80 वर्षीय कामराजू नायक ने बुधवार की सुबह ब्रश करते समय गलती से दातून निगल लिया. काफी कोशिशों के बावजूद यह बाहर नहीं निकला. नतीजतन, उन्हें खाने में कठिनाई हो रही थी और असहनीय दर्द हो रहा था.

हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का चक्कर लगाने के बाद परिवार सोमवार को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज पहुंचा. कामराजू का इलाज करने के बाद वहां के ईएनटी विभाग के डॉक्टर ने पाया कि दातून ग्रासनली में फंसी हुई थी और उन्होंने कई जांचें कीं. चूंकि बुजुर्ग व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, इसलिए विभाग ने उन्हें दवा देने के बाद इसे निकालने का निर्णय लिया.

ग्रासनली से दातून निकाला

जानकारी के मुताबिक एक स्पेशल मेडिकल टीम ने एसोफैगोस्कोप का उपयोग करके एक घंटे की सर्जरी की और ग्रासनली से दातून निकाला लिया. सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है. विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजीत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने सर्जरी कर 9 इंच का दातून निकाला.