80 साल के शख्स की भोजन नली में फंसा 9 इंच का दातून, डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक निकाला

80 साल के शख्स की भोजन नली में फंसा 9 इंच का दातून (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 3:47 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने सोमवार को एक घंटे की सर्जरी के बाद 80 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति की भोजन नली से 9 इंच लंबा दातून सफलतापूर्वक निकाला. दक्षिण ओडिशा के लोगों के लिए ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ग्रासनली से 9 इंच लंबा दालून निकाला है.

गंजम जिले के बेलगुंठा ब्लॉक के अंतर्गत नटंगा गांव के 80 वर्षीय कामराजू नायक ने बुधवार की सुबह ब्रश करते समय गलती से दातून निगल लिया. काफी कोशिशों के बावजूद यह बाहर नहीं निकला. नतीजतन, उन्हें खाने में कठिनाई हो रही थी और असहनीय दर्द हो रहा था.

हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत
विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का चक्कर लगाने के बाद परिवार सोमवार को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज पहुंचा. कामराजू का इलाज करने के बाद वहां के ईएनटी विभाग के डॉक्टर ने पाया कि दातून ग्रासनली में फंसी हुई थी और उन्होंने कई जांचें कीं. चूंकि बुजुर्ग व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, इसलिए विभाग ने उन्हें दवा देने के बाद इसे निकालने का निर्णय लिया.

ग्रासनली से दातून निकाला
जानकारी के मुताबिक एक स्पेशल मेडिकल टीम ने एसोफैगोस्कोप का उपयोग करके एक घंटे की सर्जरी की और ग्रासनली से दातून निकाला लिया. सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है. विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजीत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने सर्जरी कर 9 इंच का दातून निकाला.

डॉ मिश्रा के नेतृत्व में गठित इस मेडिकल टीम में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरिता दाश, डॉ. बिपिन मल्लिक, डॉ. अनूप हरिचंदन, डॉ. प्रबीर केशरी प्रधान, डॉ. स्वाति और डॉ. सरिता मरांडी के अलावा इंटरनल मेडिसिन विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल थे.

कामराजू नायक ने कहा कि दांत ब्रश करते समय दातून उनके अन्नप्रणाली में फंस गया. सभी प्रयासों के बावजूद वह दातून को नहीं निकाल सके. इसीलिए वह एमकेसीजी मेडिकल आए. वहीं, कामराजू नायक की बेटी ने कहा, "दांत ब्रश करते समय दातून उनके अन्नप्रणाली में फंस गई. मेरे पिता 7-8 दिनों तक कुछ नहीं खा सके. हम उन्हें पहले भंजनगर मेडिकल ले गए. चूंकि वहां चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, इसलिए हम अपने पिता को बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल में ले आए. यहां, डॉक्टरों ने बिना दातून निकाल दिया."

