मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में एक प्रमुख वैश्विक पिज्जा चेन आउटलेट समेत नौ खाद्य ऑपरेटरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. यह कदम पिछले महीने से जम्मू-कश्मीर में खाद्य संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पनीर और मिठाइयों के अलावा 60 क्विंटल से अधिक सड़ा हुआ और अस्वास्थ्यकर मांस जब्त किए जाने के बाद उठाया गया है.

जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त स्मिता सेठ ने लाइसेंस निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि ये दुकानें सड़े हुए मांस के भंडारण सहित कई अपराधों में संलिप्त पाई गईं. उन्होंने कहा कि डोमिनोज पिज्जा (मेसर्स जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड) दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग स्थित उन नौ आउटलेट्स में शामिल है, जहां उचित खाद्य भंडारण सुविधा का अभाव पाया गया.

सनशाइन फूड्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक भंडारण सुविधा चलाता था, जहां से 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ मांस बरामद किया गया था, जिससे इस व्यापार का भंडाफोड़ हुआ. अन्य दुकानों में अल-तक्वा फूड्स, आरिफ एंटरप्राइजेज अनमोल फूड्स (सभी श्रीनगर जिले में) और जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड (डोमिनोज पिज्जा, अनंतनाग), शॉन शाही बिरयानी, शान फिश फ्राई (अनंतनाग), बिस्मिल्लाह स्वीट्स (इंडस्ट्रियल एस्टेट, अनंतनाग) और खांडे पोल्ट्री (अनंतनाग) शामिल हैं.

इस खुलासे के बाद केंद्र शासित प्रदेश में अस्वास्थ्यकर गतिविधियों में लिप्त संचालकों को पकड़ने के लिए 800 छापे मारे गए. कई जगहों से 50 से ज्यादा नमूने लिए गए और उन्हें हैदराबाद और गाजियाबाद सहित अनुसंधान प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा गया.

जानकारी के अनुसार, कुछ परीक्षण रिपोर्ट आ गई हैं और सभी रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को सौंपी जाएंगी, जो जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अगली सुनवाई 3 सितंबर को सूचीबद्ध है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम ये रिपोर्ट अदालत को सौंपने जा रहे हैं." अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि रेस्टोरेंट और होटलों में वितरित किया जा रहा सड़ा और पैक किया हुआ मांस पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गाजीपुर (दिल्ली) सहित कई राज्यों से आ रहा था. उन्होंने आगे कहा कि मांस को प्रमुख कोल्ड स्टोरेज चेन और लेबल सहित उचित खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन किए बिना परिवहन और भंडारण किया जा रहा था.

इस घटना ने अधिकारियों को बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया है. साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSSA) और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2020 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए छह साल की सजा सहित दंड की चेतावनी दी गई है.

कानून के अनुसार, पैकेज्ड फ्रोजन मीट और चिकन पर खाद्य उत्पाद का नाम, सामग्री की सूची, निर्धारित प्रतीक के साथ मांसाहारी होने की घोषणा, निर्माण/पैकिंग और एक्सपायरी डेट, भंडारण की स्थिति, निर्माता, पैकर या आयातक का नाम और पूरा पता, और FSSAI लाइसेंस संख्या और लोगो सहित विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है.

जम्मू-कश्मीर मटन का बड़ा बाजार

जम्मू-कश्मीर मटन का सबसे बड़ा बाजार है, जहां सालाना 60,000 टन से अधिक मटन की खपत होती है, जो 4,000 करोड़ रुपये के बराबर है. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों से प्रतिदिन औसतन 5000 से अधिक भेड़ और बकरियों का आयात किया जाता है. कश्मीर घाटी में मटन डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव मेहराजुद्दीन दीन का मानना ​​है कि रेस्टोरेंट में सप्लाई बंद होने और सड़े हुए मांस के डर से लोगों के सतर्क होने के बाद बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है. उदाहरण के लिए, एक खुदरा विक्रेता, जो पहले दिन में 5 भेड़ें बेचता था, अब केवल तीन ही बेच पा रहा है. दीन ने ईटीवी भारत को बताया, "लेकिन शादी का मौसम खत्म होने के बाद बिक्री और भी कम हो जाएगी क्योंकि दावतों के लिए बड़ी मात्रा में सामान लाया जा रहा है."

कश्मीर में पिछले कुछ सालों में, रेडी-टू-ईट 'वाजवान थाली' परोसने वाले फूड आउटलेट्स में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मटन आम सामग्री है. लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है क्योंकि लोग बाहर खाने से डर रहे हैं, जिससे फूड आउटलेट्स की बिक्री 80 प्रतिशत तक गिर गई है. बिक्री में गिरावट के बाद, कई आउटलेट्स अपना मेनू बदलकर शाकाहारी बना रहे हैं.

श्रीनगर में एक रेस्टोरेंट के मालिक फहद शफाकत ने कहा, "आश्वासन के बावजूद, लोग बाहर खाना खाने को तैयार नहीं हैं. लेकिन जो लोग रेस्टोरेंट में आते भी हैं, वे मटन या चिकन की बात नहीं करते. वे दाल, सब्जी वगैरह ही ऑर्डर करते हैं. खाने-पीने की आदतों में बदलाव आ रहा है. इसका रोजगार पर असर पड़ेगा क्योंकि आउटलेट्स ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे."

