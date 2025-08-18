ETV Bharat / bharat

8वां वेतन आयोग के भुगतान में देरी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर: रिपोर्ट - 8TH PAY COMMISSION

क्वांटइको रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के पेआउट से ग्रोथ-इंफ्लेशन बैलेंस कुछ हद तक 'प्रतिकूल' रूप से प्रभावित हो सकता है

8th Pay Commission
8वां वेतन आयोग (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
नई दिल्ली: प्राइवेट थिंक टैंक क्वांटइको रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग (CPC) के पेआउट से ग्रोथ-इंफ्लेशन बैलेंस कुछ हद तक 'प्रतिकूल' रूप से प्रभावित हो सकता है और यह 2026-27 (वित्त वर्ष 27) के अंत या 2027-28 (वित्त वर्ष 28) में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ब्याज दरों में वृद्धि चक्र को गति प्रदान कर सकता है.

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग को प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ रहा है और अंतिम कार्यान्वयन में कम से कम एक साल की देरी होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि रिवाइज पेमेंट बड़े बकाया के साथ वितरित किए जाएंगे. इससे विकास और मुद्रास्फीति दोनों प्रभावित होंगे.

एकमुश्त एरियर का भुगतान
इस देरी के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एकमुश्त एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा, जिसका असर आर्थिक विकास और महंगाई पर पड़ेगा. खासकर कोर महंगाई (जो खाने-पीने और ईंधन को छोड़कर बाकी वस्तुओं और सर्विस की कीमतों को मापती है) पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि इससे डिमांड में इजाफा होगा और मकानों के किराए में भी बढ़ोतरी होगी.

फरवरी से अब तक केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 100 आधार अंकों (BPS) की कटौती की है. 6 अगस्त को अपनी लेटेस्ट समीक्षा में इसने सर्वसम्मति से नीतिगत दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने, तटस्थ मौद्रिक रुख बनाए रखने और चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 60 आधार अंकों की कटौती के साथ 3.1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया.

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2 के करीब हो सकता है. इससे मौजूदा मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 35से 37 हजार रुपये तक हो जाएगी. वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन सहित राजकोष पर कुल लागत 2 से 2.5 ट्रिलियन रुपये के बीच हो सकती है, जो सातवें वेतन आयोग की 1 ट्रिलियन की लागत से दोगुने से भी ज़्यादा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स की जेब में ज्यादा पैसा आएगा और वह ज्यादा पैसा खर्च करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार एकमुश्त भुगतान और एरियर से शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और लोग कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और हवाई यात्रा जैसी महंगी चीजों और सर्विस पर ज्यादा खर्च करेंगे.

