अहमदाबाद: स्कूलों में बच्चों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होना नई बात नहीं है, लेकिन अब ये झगड़े जानलेवा हिंसा में बदलने लगे तो चिंता बढ़ती है. गुजरात के अहमदाबाद से आई एक घटना ने अभिभावकों और शिक्षकों को झकझोर दिया है. 8वीं कक्षा के कुछ छात्र ने चाकू से हमला कर 10वीं कक्षा के छात्र की जान ले ली. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया. स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की.

क्या है घटनाः

यह घटना अहमदाबाद के खोखरा इलाके के एक निजी स्कूल की है. जानकारी के मुताबिक, स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रहे 10वीं कक्षा के छात्र पर 8वीं कक्षा के छात्र और उसके कुछ साथियों ने हमला किया था. हमलावर छात्र ने चाकू से वार किया, जिससे 10वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के बाद घायल छात्र भागकर स्कूल कैंपस में घुस गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आज सुबह उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद आक्रोशित लोग. (ETV Bharat)

सुरक्षा गार्ड ने घटना की सूचना प्रशासन और पुलिस को दी. पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किशोर अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया है. पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र और आरोपी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते थे. कुछ दिन पहले हमलावर छात्र से उनका झगड़ा हुआ था. उसी विवाद के चलते कल स्कूल की छुट्टी के बाद मनियाशा सोसाइटी के पास फिर से टकराव हुआ. इसी दौरान हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया. वह पहले से तैयारी करके आया था.

स्कूल में तोड़फोड़ कीः

इस घटना के बाद, छात्रों के अभिभावकों और स्थानीय निवासियों ने आज सुबह से ही स्कूल परिसर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान स्कूल के कमरे और परिसर में तोड़फोड़ की गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई. मृत छात्र की शव यात्रा निकाली गयी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच:

मणिनगर के स्कूल में छात्र की हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गयी. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीबी शरद सिंघल ने कहा कि मृतक के परिवार की मांग के अनुसार जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है. मामले में एक नाबालिग समेत दो आरोपी हिरासत में हैं. एक अन्य युवक को नाबालिग आरोपी की मदद करता पाया गया है. हत्या में इस्तेमाल हथियार को क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है.

इस घटना में एक चौंकाने वाला पक्ष भी सामने आया है. छात्र भागकर स्कूल पहुंचा था. वहां गिरे खून को स्कूल प्रशासन ने पानी का टैंकर मंगवाकर साफ करवा दिया. क्राइम ब्रांच सबूत मिटाने की कोशिश के लिए जिम्मेदार स्कूल संचालकों, प्रधानाचार्य और अन्य लोगों की भी जांच करेगी. क्राइम ब्रांच स्कूल में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों की भी जांच करेगी. स्थानीय पुलिस पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गयी.

घटना के बाद आक्रोशित लोग. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनेताः

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने इस घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि बच्चे कक्षा में हथियार लेकर आते हैं. स्कूलों में गांधीजी के अहिंसा और मूल्यों की शिक्षा देने की ज़रूरत है. हिंसा की घटनाएं चिंताजनक हैं और अकेलापन भी इसका एक कारण हो सकता है. सरकार और शिक्षण संस्थानों को बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए."

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. करण बारोट ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है. स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण एक छात्र की जान चली गई. भाजपा राज में क्या अब बच्चे स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं हैं? अहमदाबाद को सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. पिछले कुछ वर्षों में अहमदाबाद में कई गंभीर अपराध हुए हैं, सरकार को अब कानून-व्यवस्था पर ध्यान देना होगा.