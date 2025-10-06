ETV Bharat / bharat

2023 में पुलिस हिरासत से 833 लोग फरार हुए, NCRB की रिपोर्ट में ये तीन राज्य टॉप पर

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में पुलिस हिरासत से कुल 833 लोग भागे हैं. राजस्थान में 90, महाराष्ट्र में 72 और मध्य प्रदेश में 70 लोग सबसे ज्यादा भागने की घटनाओं के साथ टॉप तीन राज्य बन गए हैं.

हालांकि, पुलिस हिरासत से भागने के कुल मामलों में से 795 राज्यों से और 38 आठ केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज किए गए हैं. 20 मामलों के साथ, दिल्ली भागने के मामलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में 16 मामले हैं. चंडीगढ़ और पुडुचेरी से भागने के एक-एक मामले सामने आए हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, 82 लोग लॉकअप से और 751 लोग लॉकअप के बाहर से भागे हैं. महाराष्ट्र में 10 लोग लॉकअप से और 62 लोग लॉकअप के बाहर से भागे हैं. इसी तरह, तेलंगाना में 11-11 लोग लॉकअप से और लॉकअप के बाहर से भागे हैं.

उसी साल, 563 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया. सबसे ज़्यादा 57 लोगों की फिर से गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में 56 और राजस्थान में 53 लोगों की पुनः गिरफ्तारी हुई. गौरतलब है कि, पुलिसकर्मियों के खिलाफ लापरवाही के 36 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आठ हरियाणा में, सात पंजाब में और छह उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में पुलिस हिरासत और लॉकअप में कुल 62 मौतें हुईं, जिनमें महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में सबसे अधिक 17 मौतें दर्ज की गईं, उसके बाद गुजरात में 13 और राजस्थान में 7 मौतें हुईं. आत्महत्या, बीमारी, पुलिस हिरासत से पहले लगी चोटें, पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण पुलिस हिरासत के दौरान लगी चोटें, हिरासत से भागना पुलिस हिरासत में मौतों के प्रमुख कारण हैं.