2023 में पुलिस हिरासत से 833 लोग फरार हुए, NCRB की रिपोर्ट में ये तीन राज्य टॉप पर
NCRB के आंकड़ों के मुताबिक, 82 लोग लॉकअप से और 751 लोग लॉकअप के बाहर से भागे हैं.
Published : October 6, 2025 at 8:34 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में पुलिस हिरासत से कुल 833 लोग भागे हैं. राजस्थान में 90, महाराष्ट्र में 72 और मध्य प्रदेश में 70 लोग सबसे ज्यादा भागने की घटनाओं के साथ टॉप तीन राज्य बन गए हैं.
हालांकि, पुलिस हिरासत से भागने के कुल मामलों में से 795 राज्यों से और 38 आठ केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज किए गए हैं. 20 मामलों के साथ, दिल्ली भागने के मामलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में 16 मामले हैं. चंडीगढ़ और पुडुचेरी से भागने के एक-एक मामले सामने आए हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, 82 लोग लॉकअप से और 751 लोग लॉकअप के बाहर से भागे हैं. महाराष्ट्र में 10 लोग लॉकअप से और 62 लोग लॉकअप के बाहर से भागे हैं. इसी तरह, तेलंगाना में 11-11 लोग लॉकअप से और लॉकअप के बाहर से भागे हैं.
उसी साल, 563 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया. सबसे ज़्यादा 57 लोगों की फिर से गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में 56 और राजस्थान में 53 लोगों की पुनः गिरफ्तारी हुई. गौरतलब है कि, पुलिसकर्मियों के खिलाफ लापरवाही के 36 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आठ हरियाणा में, सात पंजाब में और छह उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं.
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में पुलिस हिरासत और लॉकअप में कुल 62 मौतें हुईं, जिनमें महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में सबसे अधिक 17 मौतें दर्ज की गईं, उसके बाद गुजरात में 13 और राजस्थान में 7 मौतें हुईं. आत्महत्या, बीमारी, पुलिस हिरासत से पहले लगी चोटें, पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण पुलिस हिरासत के दौरान लगी चोटें, हिरासत से भागना पुलिस हिरासत में मौतों के प्रमुख कारण हैं.
एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में दी गई जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) से प्राप्त की गई है. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में राज्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2279 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1012 के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं.
2023 में अलग-अलग राज्यों से 1333 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से सबसे अधिक 361 राजस्थान में, 209 महाराष्ट्र में और 70 गुजरात में गिरफ्तार किए गए. भारत में एनसीआरबी की वार्षिक अपराध रिपोर्ट वर्ष 2023 के लिए अपराध के आंकड़ों का एक व्यापक विवरण प्रदान करती है. 1953 में अपनी स्थापना के बाद से, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर विभिन्न धारकों के लिए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करती रही है.
एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन ने कहा कि, अपराध के आंकड़ों के लिए प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करने वाली इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है.
उन्होंने कहा कि, कानून प्रवर्तन के लिए एक मूल्यवान संसाधन होने के अलावा, यह अपराध डेटा विश्लेषणात्मक अनुसंधान में लगे सामाजिक वैज्ञानिकों, अपराध विज्ञानियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करती है.
