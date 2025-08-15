नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को लगातार 12वीं बार संबोधित किया. उन्होंने इस अवसर पर देश के किसानों और मछुवारों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि स्वंतत्रता मिलने के बाद सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हमारे देश के अन्नदाताओं ने इस काम को आसान और आत्मनिर्भर बनाया. पीएम ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की है.

देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा कि इन लोगों से जुड़ी किसी भी ऐसी नीति का समर्थन नहीं करेंगे, जो नुकसानदेह साबित हो. सख्त तेवर अपनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मोदी दीवार बनकर उनके आगे खड़ा होगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत कभी भी किसानों को लेकर कोई ऐसा समझौता नहीं करेगा, जो उनका अहित करे. बता दें, पीएम मोदी ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर ऐसा बयान दिया है.

पीएम मोदी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका, दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है. अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया है. ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. वर्तमान में, अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगता है.

मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने 103 मिनट के भाषण में ट्रम्प के टैरिफ का कोई सीधा बयान नहीं दिया. 7 अगस्त को भी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित एक संदेश में, मोदी ने कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, और कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लागत वहन करने के लिए तैयार हैं. जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित टैरिफ में, अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ-साथ अमेरिकी डेयरी उत्पादों की पहुँच बढ़ाने की मांग कर रहा है. हालांकि, इन मांगों का कड़ा विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होगी.

भारत ने ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड सहित अपने किसी भी व्यापारिक साझेदार को कभी भी कोई शुल्क रियायत नहीं दी है, जिनके साथ उसने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक परिस्थिति में आर्थिक स्वार्थ दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन संकटों पर बार-बार बोलने की आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय, उन्होंने कहा कि हमें खुद को मजबूत बनाने और आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि कोई भी स्वार्थ हमें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता. बता दें, भारत सहित अनेक देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार मोर्चे पर अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं.

पीएम मोदी ने आज देश को संबोधिच करते हुए कई बार आत्मनिर्भरता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में जुटा है. कपड़ा, चमड़ा, जूते और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के भारतीय निर्यातक समुदाय ने भारत पर उच्च शुल्क लगाए जाने पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि इससे अमेरिका को भारत के 86 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा. दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं.

