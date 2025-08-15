नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने तमाम बातों को जिक्र किया. उन्होंने दुश्मन देशों को भी सख्त चेतावनी दी. उन्होंने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर न्यूक्लियर धमकियों तक का जिक्र किया. उन्होंने यह भी कहा कि देश में खून और पानी अब साथ-साथ नहीं बहेगा.
स्वतंत्रता दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अब भारत देश न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है. अब समय बदल गया है. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के वीर सपूतों ने दुश्मन देशों को उनकी सोच से परे सजा दी है, जिसे सबने देखा है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " the people of our country have clearly understood how unjust and one-sided the indus agreement is. the waters of rivers originating in india have been irrigating the fields of our enemies, while the farmers and the land of my… pic.twitter.com/N0hbEU1gmR— ANI (@ANI) August 15, 2025
पीएम मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें यहां लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सैल्यूट करने का मौका जो मिला है. उन्होंने आगे कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में सीमापार से आए आतंकियों ने जिस तरह खून-खराबा किया, उसे देखकर सभी भारतवासियों का खून खौल गया. आतंकियों ने धर्म पूछकर पत्नियों के सामने पति को गोली मार दी. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब है. पीएम ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची है, जिसके हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " bharat ne yeh tay kar liya hai ki khoon aur paani ek saath nahi bahega..."#IndependenceDay— ANI (@ANI) August 15, 2025
(Video Source: DD) pic.twitter.com/0NWbriFxNN
भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा
पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत का समय अब बदल चुका है. हमने कई दशकों तक आतंक को झेला है. अब भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं. अब आतंकियों को ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है और आगे भी मिलेगा. ये लोग मानवता के दुश्मन हैं. उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियर धमकियों को बहुत समय से सुनता आ रहा है, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
#WATCH | PM Narendra Modi says, " ....entire india was outraged, and the entire world was shocked by such a massacre (pahalgam)...operation sindoor is the expression of that outrage....destruction in pakistan is so massive that new revelations are being made every day and new… pic.twitter.com/UJyLAHyOOH— ANI (@ANI) August 15, 2025
साथ नहीं बहेंगे खून और पानी
सिंधु जल समझौते को लेकर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि हमारे देश ने तय कर लिया है कि खून और पानी अब साथ-साथ नहीं बहेंगे. भारतीय नदियों का जल देश के किसानों के लिए है. उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता एक धोखा, एकतरफा और अन्यायपूर्ण था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.
