नई दिल्ली: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. उन्होंने करीब 103 मिनट के लंबे भाषण में कई ऐलान किए. उन्होंने इस संबोधन में सुदर्शन चक्र को लॉन्च करने की बात कही. पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र मिशन है, जिसका उद्देश्य अगले दस सालों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है. उन्होंने आत्मनिर्भरता पर भी काफी जोर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता को लेकर कहा कि 2035 तक, राष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेते हुए अपने सुरक्षा ढांचे का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता है. पीएम ने कहा कि अगले दस वर्षों में, 2035 तक, मैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता हूं. भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए, हमने सुदर्शन चक्र का मार्ग चुना है.

राष्ट्र सुदर्शन चक्र मिशन का शुभारंभ करेगा. उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण आधुनिक प्रणाली का अनुसंधान, विकास और निर्माण भारत में ही किया जाना चाहिए, और इसके लिए हमारे युवाओं की प्रतिभा का उपयोग किया जाना चाहिए. यह शक्तिशाली प्रणाली न केवल आतंकवादी हमलों का मुकाबला करेगी, बल्कि आतंकवादियों पर करारा प्रहार भी करेगी. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य आयरन डोम जैसी अपनी रक्षा प्रणाली विकसित करना है, जिसका नाम मिशन सुदर्शन चक्र रखा गया है. यह प्रणाली नागरिक क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है. सुदर्शन चक्र मिशन स्वदेशी नवाचार और मजबूत रक्षा क्षमताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

इससे पहले पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया. वहीं, लाल किले पहुंचने पर सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसके बाद राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने किया. पहली बार, स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह की शाम को पूरे भारत में अनेक बैंड प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, ताकि नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जा सके और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाया जा सके. देश भर में 140 से अधिक प्रमुख स्थानों पर सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, एनसीसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईडीएस, आरपीएफ और असम राइफल्स के बैंड द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा.

पढ़ें: लाल किले से पीएम मोदी बोले- नौजवानो के लिए खुशखबरी, आज से लागू हो रही विकसित भारत योजना, सुदर्शन चक्र भी होगा लॉन्च