ETV Bharat / bharat

एक पेड़ मां के नाम: दिल्ली में 75 राजदूत और हाई कमिशनर्स ने लगाए पेड़, मां को याद कर हुए भावुक

नई दिल्ली: दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल के तहत एक ग्लोबल प्लांटेशन ड्राइव पीबीजी ग्राउंड, दिल्ली रिज में आयोजित हुआ. इसमें 72+ देशों के 75 से अधिक राजदूत, हाई कमिश्नर्स और हेड्स ऑफ मिशन ने हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक देशभर में चल रहे सेवा पखवाड़े का अहम हिस्सा है.

इस इवेंट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशिआनिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के देशों से आए डिग्निटरीज और उनकी फैमिली मेंबर्स ने हिस्सा लिया. हर फॉरेन डेलीगेट ने अपनी मां के नाम पर पौधा लगाया. हर सैपलिंग के साथ नेमप्लेट लगी जिसमें डेलीगेट का नाम, उनकी मां का नाम और ट्री स्पीशीज लिखी थी. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा इवेंट है. पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम की अपील हमें यह एहसास दिलाती है कि धरती को बचाना सबकी जिम्मेदारी है. इस दौरान कई एम्बैसडर्स और हाई कमिश्नर्स अपनी मां को याद करके भावुक हो गए. सेवा पखवाड़ा के तहत 25 सितम्बर को पूरे देश में 7.5 करोड़ सैपलिंग्स लगाए जाएंगे.

25% बढ़ा ग्रीन कवर: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का ग्रीन कवर 25% बढ़ा है, जो अन्य सभी प्रदेशों के मुकाबले सबसे अधिक है. एक पेड़ मा के नाम सिर्फ कैंपेन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है. आपके द्वारा लगाया हुआ हर पेड़ मां के प्यार और संवेदना का प्रतीक है. क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और एयर पॉल्यूशन की चुनौतियां किसी बॉर्डर को नहीं मानतीं, इसलिए हमें ग्लोबल लेवल पर साथ मिलकर काम करना होगा. यह प्लांटेशन ड्राइव दिल्ली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा.