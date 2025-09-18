एक पेड़ मां के नाम: दिल्ली में 75 राजदूत और हाई कमिशनर्स ने लगाए पेड़, मां को याद कर हुए भावुक
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पहल ने वैश्विक स्तर पर ख्याति हासिल की है. पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप का सबूत है
Published : September 18, 2025 at 7:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल के तहत एक ग्लोबल प्लांटेशन ड्राइव पीबीजी ग्राउंड, दिल्ली रिज में आयोजित हुआ. इसमें 72+ देशों के 75 से अधिक राजदूत, हाई कमिश्नर्स और हेड्स ऑफ मिशन ने हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक देशभर में चल रहे सेवा पखवाड़े का अहम हिस्सा है.
इस इवेंट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ओशिआनिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के देशों से आए डिग्निटरीज और उनकी फैमिली मेंबर्स ने हिस्सा लिया. हर फॉरेन डेलीगेट ने अपनी मां के नाम पर पौधा लगाया. हर सैपलिंग के साथ नेमप्लेट लगी जिसमें डेलीगेट का नाम, उनकी मां का नाम और ट्री स्पीशीज लिखी थी. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा इवेंट है. पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम की अपील हमें यह एहसास दिलाती है कि धरती को बचाना सबकी जिम्मेदारी है. इस दौरान कई एम्बैसडर्स और हाई कमिश्नर्स अपनी मां को याद करके भावुक हो गए. सेवा पखवाड़ा के तहत 25 सितम्बर को पूरे देश में 7.5 करोड़ सैपलिंग्स लगाए जाएंगे.
सेंट्रल रिज, पीबीजी पोलो ग्राउंड में आज विभिन्न देशों के 70 राजनयिकों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया।— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 18, 2025
पीएम श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है,… pic.twitter.com/k11tF9zWTc
25% बढ़ा ग्रीन कवर: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का ग्रीन कवर 25% बढ़ा है, जो अन्य सभी प्रदेशों के मुकाबले सबसे अधिक है. एक पेड़ मा के नाम सिर्फ कैंपेन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है. आपके द्वारा लगाया हुआ हर पेड़ मां के प्यार और संवेदना का प्रतीक है. क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और एयर पॉल्यूशन की चुनौतियां किसी बॉर्डर को नहीं मानतीं, इसलिए हमें ग्लोबल लेवल पर साथ मिलकर काम करना होगा. यह प्लांटेशन ड्राइव दिल्ली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा.
विभिन्न देशों के सम्मानित राजनयिकों का आभार, जिन्होंने ग्रीन दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली के हमारे संकल्प को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 18, 2025
दिल्ली आज गर्व से कह सकती है कि यहां हर पेड़ में मां की ममता और पूरी दुनिया का स्नेह रचा-बसा है।#SevaParv #15Din75Seva #EkPedMaaKeNaam… pic.twitter.com/hxTeKvIO8I
ग्लोबल लीडरशिप का सबूत: वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम का संकल्प ने वैश्विक स्तर पर ख्याति हासिल की है. 72+ देशों के 75 एम्बैसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने उनके 75वें बर्थडे पर पौधे लगाए. यह पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप का सबूत है और सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है. पीएम मोदी की विज़न के तहत दिल्ली तेज़ी से हरित राजधानी बनने की ओर बढ़ रही है. कार्यक्रम के दौरान कई भावुक पल भी सामने आए.
सेंट्रल रिज, पीबीजी पोलो ग्राउंड में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में आज एक पेड़ मां के नाम लगाया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 18, 2025
माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी तथा 70 देशों के 75 राजनयिकों की उपस्थिति ने इस अभियान को वैश्विक सहयोग और साझा जिम्मेदारी का स्वरूप दिया। यह दृश्य सचमुच… pic.twitter.com/h2kkaW9N0e
अपनी मां को याद करके रोईं फॉरेन डिप्लोमेट: एक फॉरेन डिप्लोमैट अपनी दिवंगत मां को याद करके रो पड़ीं और सीएम रेखा गुप्ता को गले लगाया. ओमान के एम्बैसडर इस्सा सालेह अलशिबानी ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव इंडिया लंबे समय से इनवायरमेंट को सपोर्ट करता आया है. हम इस मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी को बर्थडे की शुभकामनाएँ देते हैं. इस स्तर पर पौधारोपण तेज़ी से बदलती जलवायु को देखते हुए पूरी दुनिया के लिए जरूरी है. बहरीन, भूटान, चीन, रूस, ओमान, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, जमैका, फीजी, पापुआ न्यू गिनी समेत एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ओशिआनिया के कई देशों के डेलीगेट्स भी इस प्लांटेशन ड्राइव में शामिल हुए.
