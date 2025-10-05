ETV Bharat / bharat

74 वर्षीय जापानी व्यक्ति जो हर साल मार्शल आर्ट सीखने केरल आते हैं

जापान के सातोह के पास कराटे में 8वीं डैन ब्लैक बेल्ट और कोबुडो में 9वीं डैन ब्लैक बेल्ट है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 6:59 PM IST

तिरुवनंतपुरम: पिछले ग्यारह सालों से हर साल जापान के बुजुर्ग मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर मसानोबू सातोह, कन्नूर के कुंडयम कोवल के एक शांत कोने में हजारों मील की यात्रा करते हैं और अखिल गुरिक्कल के मार्गदर्शन में केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट, कलारीपयट्टू सीखने आते हैं. सातोह मार्शल कलाओं से अनजान नहीं हैं. उनके पास कराटे में 8वीं डैन ब्लैक बेल्ट और कोबुडो में 9वीं डैन ब्लैक बेल्ट है, और वे तेनबुकन डोजो एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं.

अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के बावजूद केरल के इस मिट्टी के कलारी मैदान में कदम रखते ही वे खुद को विनम्र महसूस करते हैं. यह कोई दर्शनीय स्थल या सांस्कृतिक प्रयोग नहीं है. यह एक शिष्य की यात्रा है. सातो ने कहा कि कलारी की लय ने उन्हें चकित कर दिया, यह कलारी सिस्टम दुनिया की किसी भी अन्य मार्शल आर्ट से मुकाबला कर सकती है और यहां से सीखने के लिए बहुत कुछ है.

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कलारी की ओर कदम बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन गुरु और उनके शिष्यों के सहयोग ने उनकी मदद की. उनका मानना ​​था कि केरल में इस कलारी प्रणाली को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है.

सोशल मीडिया से हुआ परिचय
सातोह को सोशल मीडिया के जरिए कलारीपयट्टू (मार्शल आर्ट) से परिचय हुआ और जो जिज्ञासा से शुरू हुआ, वह जल्द ही गहरी प्रतिबद्धता में बदल गया. उन्होंने शुरुआत में नारायण गुरुओं और ताइनियेरी के बाबू गुरुओं से प्रशिक्षण लिया. नारायण गुरुओं के निधन के बाद, वे अखिल के पास पहुंचे, जो नारायण के सबसे विश्वसनीय शिष्यों में से एक थे. तब से, सातोह ने बिना किसी रुकावट के अखिल से अपनी शिक्षा जारी रखी है.

आज भी हर ओणम और विशु के दौरान सातोह अखिल के घर वट्टायनथिरिप शैली, जिसे मलक्का कलारी भी कहते हैं, में प्रशिक्षण लेने आते हैं. यह एक उत्तरी कलारी परंपरा है जिसकी जड़ें पयन्नूर में हैं. यह एक ऐसी प्रणाली है जो अपनी सहज, साहसी गतिविधियों और दुर्लभ तकनीकों के लिए जानी जाती है, जिनमें से कई धीरे-धीरे मुख्यधारा के अभ्यास से लुप्त हो रही हैं.

कुंडयम कोवल के कलारी सैनिक
आज सतोह का मार्गदर्शन करने वाले अखिल अच्युतन, 32 वर्षीय सीआरपीएफ के जवान हैं और कलारीपयट्टू के आजीवन अनुयायी हैं. कुंडयम कोवल के मूल निवासी, अखिल ने बचपन में ही तैनियेरी के उन्हीं नारायण गुरुओं और बाबू गुरुओं के अधीन कलारी की अपनी यात्रा शुरू की थी. 20 से ज़्यादा वर्षों से, कलारी उनकी जीवन शैली रही है. हालाxकि वे 2017 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हुए, फिर भी अखिल ने अपनी सैन्य जड़ों को कभी नहीं छोड़ा. जब भी वे घर लौटते हैं, उनका पहला पड़ाव कलारी ही होता है.

लुप्त होती विरासत का संरक्षण
तैनियेरी के नारायण गुरु, अखिल के गुरु, कभी कलारी की इस विधा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. देश भर से और यहां तक कि भारत के बाहर से भी लोग उनसे सीखने आते थे. उनके निधन के साथ अब यह मशाल उनके शिष्यों के हाथों में है. विडंबना यह है कि केरल में कलारी के विस्मृत होने का खतरा है, लेकिन इसकी आत्मा को एक जापानी गुरु ने जीवित रखा है, जिन्होंने इस धरती में अपना दूसरा घर पाया. मसानोबु सातो के अटूट समर्पण और अखिल गुरिक्कल के जमीनी अनुशासन के माध्यम से, एक शक्तिशाली विरासत जीवित, सांस लेती और संघर्ष करती रहती है.

