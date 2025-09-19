ETV Bharat / bharat

देश में इस साल बढ़ी 7006 MBBS सीट, एडमिशन 123700 पर मिल रहा... 1056 सीट पर प्रवेश की रोक

निजी कॉलेज में बढ़ गई 4680 MBBS सीट, 1052 पर प्रवेश पर रोक : पारिजात मिश्रा के अनुसार 15 नए निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 1600 सीट्स एमबीबीएस की स्वीकृत हुई है. इसी तरह से पुराने 53 कॉलेज में 3080 सीट बढ़ाई गई. कुल ऐसे में 4680 बढ़ी है, लेकिन 1052 पर प्रवेश पर रोक है. इनमें 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 800 सीट्स पर रिन्युअल नहीं किया गया है. इसके अलावा 7 मेडिकल कॉलेज की 252 सीट्स को कम किया गया है. दोनों को मिलाकर 1052 सीट्स ऐसी है, जिन पर प्रवेश फिलहाल काउंसलिंग के लिए अनुमति नहीं दिया गया है, जबकि बीते साल इन सीटों पर एडमिशन हुए थे.

कोटा : देश में हर साल एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है. इस बार भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसको लेकर नेशनल मेडिकल कमिशन ने एक पूरी सीट मैट्रिक्स जारी की है. इस जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए 7006 एमबीबीएस की नई सीट जोड़ी गई है. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि बीते साल 117750 एमबीबीएस की सीट थी, जिन पर प्रवेश मिला था. जिसमें 7006 नई सीट जोड़ी गई हैं. इन्हें मिलाकर 124756 एमबीबीएस सीट्स हो गई है, लेकिन रिन्युअल के दौरान पुराने मेडिकल कॉलेज की 1056 सीट्स पर फिलहाल एडमिशन की अनुमति नहीं है. ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया दूसरे राउंड की काउंसलिंग तक 123700 पर की जा रही है.

2326 सरकारी सीट बढ़ी, जिनमें एम्स व जिप्मेर की 156 शामिल : सरकारी एमबीबीएस सीट की बात की जाए तो नए मेडिकल कॉलेज और मौजूदा मेडिकल कॉलेज में 2326 की बढ़ोतरी हुई है. जिसमें साल 2025-26 के लिए 18 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज 1200 नई एमबीबीएस सीटों के साथ अपना पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं. पहले से मौजूद राज्यों के 23 सरकारी कॉलेज में सत्र 2025-26 के लिए 970 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गईं, जबकि 4 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट में 156 सीट बढ़ी है. इनमें एम्स जोधपुर में 25, विजयपुर, जम्मू में 38 व गुवाहाटी में 50 सीट और जिप्मेर पोंडिचेरी में 43 सीट शामिल है, जबकि चार सीट पर एडमिशन प्रक्रिया पर रोक है. बीते साल इन सीटों पर एडमिशन हुए थे.

निजी कॉलेज में एमबीबीएस सीट. (ETV Bharat gfx)

सरकारी से दोगुनी बढ़ोतरी निजी कॉलेज की सीट में : मिश्रा ने बताया कि इस साल हुई सीटों की बढ़ोतरी की बात की जाए तो निजी कॉलेज की एमबीबीएस की सीट सरकारी की तुलना में दो गुनी से ज्यादा बढ़ी है. बढ़ी 7006 सीट में सरकारी 33.20 फीसदी 2326 है, जबकि निजी सीट्स 66.80 प्रतिशत 4680 है. साल 2024 में 1.17 लाख सीटों में निजी कॉलेज 48.63 फीसदी 57265 थी, लेकिन सरकारी सीट 51.37 प्रतिशत 60485 थी. इनमें साल 2025 में अंतर कम हो रहा है. जिन 123700 सीट पर एडमिशन मिल रहा है. उसके अनुसार देखा जाए तो सरकारी 50.77 फीसदी 62807 है, जबकि निजी कॉलेज में 49.22 प्रतिशत 60893 एमबीबीएस सीट है. 1056 जिन सीटों पर एडमिशन रोका गया है. उन्हें भी जोड़कर देखा जाए तो यह सीट 124756 है, जिसमें सरकारी सीट्स 50.34 फीसदी 62811 है. जबकि निजी सीट्स 49.65 प्रतिशत 61945 है. ऐसे में सरकारी और निजी कॉलेज की सीट ने अंतर कम हो रहा है.

12 साल में एमबीबीएस सीट. (ETV Bharat gfx)

इसे भी पढ़ें: NEET UG 2025: दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स जारी, MBBS की 7794 सरकारी सीट, यहां सस्ती फीस

इस तरह से कम हो रही है 1056 सीट : मिश्रा के अनुसार 16 कॉलेज की 1056 सीट्स कम हुई हैं, जिन्हें साल 2025 की काउंसलिंग में अभी तक एनएमसी से अनुमति नहीं मिली है. ये कोर्ट मैटर व रिन्युअल के चलते हुआ है. इनमें सरकारी चार मेडिकल कॉलेज की केवल चार सीटों को ही कम किया गया है, जबकि शेष 1052 सीट 12 पुराने निजी मेडिकल कॉलेज की है.

सीट्स का अंतर. (ETV Bharat gfx)

12 साल में 137 फ़ीसदी बढ़ गई एमबीबीएस सीट : एक्सपर्ट मिश्रा के अनुसार साल 2013 में 52110 एमबीबीएस सीट हुआ करती थी. जिनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, साल 2016 तक यह सीट बढ़कर 59812 हो गई. इसके बाद साल 2024 में 117750 और 2025 में अभी तक 123700 सीट पर एडमिशन दिया जा रहा है. ऐसे में साल 2013 से 2025 तक के 12 साल की बात की जाए तो 137 फीसदी से ज्यादा सीट बढ़ गई है. इन 12 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी साल 2019 में 12297 सीट 1 साल में ही बढ़ी थी. जबकि साल 2022 में 11652 सीट्स की बढ़ोतरी हुई थी.