64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन, रेलवे रहा ओवरऑल चैंपियन, बिरसा मुंडा स्टेडियम में दिखा खिलाड़ियों में जज्बा
रांची का बिरसा मुंडा स्टेडियम 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन का गवाह बना.
रांची: चार दिवसीय रोमांचक मुकाबलों के बाद बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 मंगलवार को संपन्न हुई. देशभर से पहुंचे शीर्ष एथलीटों ने ट्रैक और फील्ड में दमखम दिखाते हुए कई शानदार रिकॉर्ड बनाए और दर्शकों को रोमांचित कर दिया.
समापन के अवसर पर झारखंड सरकार के खेल निदेशालय के निदेशक शेखर जमुआर, पूर्व निदेशक सह आईपीएस सरोजिनी लकड़ा, एएफआई फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन मधुकांत पाठक, कुश्ती संघ के पदाधिकारी रजनीश कुमार सिंह समेत कई खेल संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और चैंपियनशिप के सफल आयोजन की सराहना की.
इस आयोजन के दौरान बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला. देश के कई राज्यों के खिलाड़ी यहां पहुंचे और आने वाले समय में और भी बड़े आयोजन होंगे और इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने उसकी तैयारी को और पुख्ता कर दिया है. खेल विभाग खिलाड़ियों और खेल के क्षेत्र में लगातार बेहतर करने की दिशा में काम करता रहेगा: शेखर जमुआर, खेल निदेशक
प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं-
- पुरुष 10,000 मीटर दौड़ – प्रिंस कुमार (ऑल इंडिया पुलिस) ने 30:25.15 मिनट में स्वर्ण पदक जीता.
- महिला 10,000 मीटर दौड़ – रवीना गायकवाड़ (महाराष्ट्र) ने 35:30.16 मिनट में गोल्ड हासिल किया.
- पुरुष ट्रिपल जंप – दिनेश वी (तमिलनाडु) ने 16.27 मीटर की छलांग से पहला स्थान पाया। झारखंड के विशाल बहादुर चौथे स्थान पर रहे.
- महिला 400 मीटर हर्डल्स – रेलवे की ओलिंबा स्टेफी ने 58.93 सेकंड में स्वर्ण जीता.
- पुरुष 400 मीटर हर्डल्स – गुजरात के रुचित मोरी ने 50.47 सेकंड में गोल्ड अपने नाम किया.
- महिला 800 मीटर – रेलवे की पूजा ने 2:03.16 मिनट में स्वर्ण जीता.
- पुरुष भाला फेंक (जैवेलिन थ्रो) – उत्तर प्रदेश के ऋषभ नेहरा ने 80.12 मीटर थ्रो कर पहला स्थान पाया.
- महिला 3000 मीटर स्टिपलचेज़ – रेलवे की अंकिता ने 10:01.74 मिनट में गोल्ड जीता.
- महिला लॉन्ग जंप – रेलवे की भावनी यादव ने 6.13 मीटर की छलांग लगाई और स्वर्ण पदक जीता.
- 4x400 मीटर रिले (पुरुष) – रेलवे की टीम ने 3:06.35 मिनट में स्वर्ण हासिल किया.
- 4x400 मीटर रिले (महिला) – रेलवे की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड अपने नाम किया.
सर्वश्रेष्ठ एथलीट
- पुरुष वर्ग : मणिकंटा एच (सर्विसेस) – 100 मीटर, समय 10.19 सेकंड, अंक 1142
- महिला वर्ग : पूजा (रेलवे) – 800 मीटर, समय 2:03.16 मिनट, 1107 अंक
टीम चैंपियनशिप
- पुरुष वर्ग चैंपियन : सर्विसेस – 152अंक
- महिला वर्ग चैंपियन : रेलवे – 175 अंक
- ओवरऑल चैंपियन : रेलवे – 274 अंक (महिला 175 + पुरुष 99)
खिलाड़ियों का दबदबा और झलक
इस बार रेलवे, सर्विसेस (SSCB), उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के एथलीटों का दबदबा रहा. कई मुकाबलों में करीबी टक्कर देखने को मिली. मेजबान झारखंड के खिलाड़ियों ने भी ट्रिपल जंप समेत कई इवेंट्स में चुनौती पेश की.
इस तरह के आयोजन झारखंड की खेल संस्कृति को और समृद्ध करेंगे. यहां की प्रतिभाओं को यदि सही संसाधन और मार्गदर्शन मिले तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक ला सकते हैं: मधुकांत पाठक
समापन समारोह
समापन मौके पर खिलाड़ियों और दर्शकों ने चार दिनों तक चली रोमांचक एथलेटिक्स स्पर्धाओं का भरपूर आनंद लिया. एथलीटों को सम्मानित किया गया और उनके प्रयासों की सराहना हुई. रांची ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजनों की बेहतरीन मेजबानी करने में सक्षम है. 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का यह समापन खिलाड़ियों के जुनून, दर्शकों के उत्साह और आयोजकों की प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण रहा.
