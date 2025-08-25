तिरुवनंतपुरम: केरल की एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को एक 40 वर्षीय व्यक्ति को नौ साल की बच्ची का अपहरण और बलात्कार करने के जुर्म में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसे मई 2024 में होसदुर्ग में बच्ची के साथ किए अपहरण और रेप का दोषी पाया.

अदालत के आदेश के अनुसार कर्नाटक के कोडागु जिले के नापोक्लू निवासी PA सलीम को बाकी जीवन जेल में ही बिताना होगा. अदालत ने उस पर कुल 71,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुरेश पीएम ने सलीम को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 के तहत दस साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माने, धारा 369 के तहत सात साल और 5,000 जुर्माने, धारा 370 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने, धारा 506 के तहत सात साल और 5,000 रुपये जुर्माने, धारा 342 के तहत एक साल की जेल और 1,000 रुपये जुर्माने और धारा 394 के तहत दस साल और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

आजीवन कारावास की सजा

इसके अलावा उसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) की धारा 6 और 5 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. अदालत ने सलीम की बहन सुहैबा, जो कन्नूर के कुथुपरम्बा की रहने वाली है, को भी एक दिन की जेल की सजा सुनाई है . इसके अलावा सुहैबा पर आईपीसी की धारा 441 के तहत पीड़िता के चुराए गए आभूषणों को बेचने में उसकी सहायता करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

DNA से सिद्ध हुई दोष

विशेष लोक अभियोजक गंगाधरन ने कहा कि पीड़िता द्वारा टॉर्च की रोशनी में आरोपी की पहचान और उसके कपड़ों से मिले DNA साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि तय हुई. यह अपराध 15 मई, 2024 को कान्हागढ़ में हुआ था, जब लड़की अपने दादा के घर पर सो रही थी.

एक महीने के भीतर जांच पूरी

जानकारी के मुताबिक सलीम ने कथित तौर पर उसका अपहरण किया, उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके गहने चुराए और उसे धान के खेत में छोड़ दिया. होसदुर्ग पुलिस ने उसे 10 दिन बाद गिरफ्तार किया, एक महीने के भीतर जांच पूरी की और आरोप पत्र दाखिल किया.

60 लोगों की गवाही

जनवरी में शुरू हुए मुकदमे में 60 गवाहों, 117 दस्तावेजों और 17 भौतिक वस्तुओं की जांच की गई. उन्होंने बताया कि सलीम पर पॉक्सो अधिनियम का एक और मामला भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में उसी अदालत में चल रही है.

